Степаненко хлестко высказалась о молодой супруге Петросяна: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

В ответ на это откровение Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к таким женщинам. Цискаридзе предположил, что это связано с юностью и неопытностью, однако может проявиться и после 40 лет. «А уж после 74 лет (тянет — прим.ред)?» — ответила юмористка, намекнув на своего бывшего мужа Евгения Петросяна и его возлюбленную Татьяну Брухунову. «Ой, это еще хуже, Лена», — уверен Николай.

«Молодец Лена, хорошо подколола Петросяна, маромойку в 74 года мужики находят», «ДА!!!!! После 70 точно тянутся к марамойкам», — пишут пользователи Сети под выпуском шоу на YouTube.

Напомним, по одной из версий, Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко ради молодой помощницы Татьяны Брухуновой. В Сети появились слухи о том, что молодая возлюбленная стала супругой юмориста, однако пара предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Более того, по информации некоторых источников, в марте этого года суррогатная мать родила Евгению Вагановичу и его избраннице сына.