Пелагея потеряла голос из-за развода с Иваном Телегиным: «Стресс дал о себе знать»

Напомним, ранее стало известно, что Пелагея вынуждена подать на алименты, поскольку ее почти бывший муж «самоустранился». «За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез», — рассказывал юрист. Кроме того, в суде будет решаться вопрос о разделе имущества супругов. «Суд все решит! В том числе вопросы по загородному дому. Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну, и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе», — цитировали СМИ адвоката певицы.

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