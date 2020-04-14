56-летняя Лолита рассказала о романе с 48-летним избранником: «Он немного моложе, дед мне не нужен»

Лолита Миляская уже несколько месяцев не может развестись с пятым мужем Дмитрием Ивановым, заседания суда постоянно переносят по разным причинам. Расставание экс-супругов было громким и со взаимными обвинениями во всех возможных грехах. Сейчас и Лолита, и Дмитрий Иванов с нетерпением ждут, когда получат документы о разводе на руки.

Лолита в беседе с Ольгой Бузовой, которая прошла в прямом эфире в Instagram, призналась, что уже оправилась от шока и даже закрутила новый роман с 48-летним мужчиной. О нем Милявская рассказывает нехотя, потому что ее новый возлюбленный далек от мира шоу-бизнеса.

«Мне 56, ему — 48. Ненамного моложе. Он уже состоялся во всех отношениях, но еще не дед. дед мне не нужен! Я еще не дошла до такого возраста, чтобы спать с дедом», — разоткровенничалась Лолита.

Она добавила, что пандемия коронавируса разделила ее с избранником, и они находятся в разных странах, но часто созваниваются.

«Мы долго беседуем по телефону по вечерам, днем он очень занят», — говорит артистка. Она добавила также, что не торопится узаконить отношения с новым любовником: «Нам и так хорошо, мы в загс торопиться не будем».

Лолита в беседе с Бузовой призналась, что любит свою квартиру и даже не представляет, что может собрать сумку и переехать к новому мужчине. «Хотя по большому счету мне нужен только спортивный костюм», — добавила она.