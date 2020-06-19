Лолита Милявская сделала новую стильную стрижку и помолодела на 15 лет
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Лолита Милявская за время самоизоляции несколько раз меняла стрижки: то она делала цветные пряди, то стриглась в прямом эфире, то подравнивала себе кончики. Но теперь коронавирусное заточение окончилось, и звезда устремилась в салон красоты. Там она сделала модное каре и сразу заметно помолодела.
«Это любовь на всю жизнь. И благодаря молодому человеку, опять молодому, я выгляжу офигенно», — отметила звезда.
«Шикарная», «Так-так... Артистка бомбанула каре. Что бы это значило?», «Круть!», «Лолита, как вы сразу помолодели! Минус 15 лет», «Обалденная стрижка! Красавица Лолита!», «Какая шикарная прическа», «Стрижка — огонь! Очень идет! Идеально просто!», «Ох, какая свеженькая», — посыпались комментарии.
Отметим, что за последнее время Лолита Милявская заметно похудела и похорошела. За себя артистка взялась после развода с пятым мужем, которого она уличила в измене.
А вам понравилась нова стрижка Лолиты?
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram Лолиты Милявской, Komsomolskaya Pravda, Pravda Komsomolskaya/ Global look press
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