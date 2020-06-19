Лолита Милявская сделала новую стильную стрижку и помолодела на 15 лет

Лолита Милявская за время самоизоляции несколько раз меняла стрижки: то она делала цветные пряди, то стриглась в прямом эфире, то подравнивала себе кончики. Но теперь коронавирусное заточение окончилось, и звезда устремилась в салон красоты. Там она сделала модное каре и сразу заметно помолодела.

«Это любовь на всю жизнь. И благодаря молодому человеку, опять молодому, я выгляжу офигенно», — отметила звезда.