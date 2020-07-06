«Не зря голодаю?» Агата Муцениеце после развода похудела и похвасталась идеально плоским животом
Фото: Starface
31-летняя Агата Муцениеце пережила болезненное расставание с 32-летним Павлом Прилучным, которого несколькими месяцами ранее обвинила в алкоголизме и домашнем насилии. Супруги уже успели развестись и каждый пойти своим путем.
В последнее время на Прилучного сыплется немало критики за то, что он быстро нашел замену жене после 10 лет брака: его заподозрили в романе с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. А Агата получает комплименты за то, что держится бодро и хорошеет с каждым днем после развода.
Актриса показала подписчикам в Instagram, что ее ежедневные занятия спортом и диета не прошли зря. Агата Муцениеце похвасталась идеально плоским животом, показав новое видео в сториз.
«Не зря же голодаю?» — спросила она у подписчиков.
Днем ранее Агата заинтриговала поклонников фотографией с «незнакомцем». Позже выяснилось, что Муцениеце позировала рядом с манекеном. А ее экс-супруг, судя по всему, не теряет времени зря с реальной девушкой. В Сети появились фото, где он отдыхает с молодой особой, очень похожей на Мирославу Карпович.
В ответ хейтерам Прилучным опубликовал в социальной сети большой пост, где резко ответил на все нападки. «У меня в жизни давно начался новый период. Я не собираюсь выставлять личную жизнь напоказ. И всех прошу заниматься своей жизнью, а не лезть в чужую», — разразился гневной тирадой актер, посоветовав всем, кому не нравится его тон, отписаться от его аккаунта.
Напомним, Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», у них растут двое детей Тимофей и Мия, которых они воспитывают сообща.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Starface
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