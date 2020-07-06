«Не зря голодаю?» Агата Муцениеце после развода похудела и похвасталась идеально плоским животом

31-летняя Агата Муцениеце пережила болезненное расставание с 32-летним Павлом Прилучным, которого несколькими месяцами ранее обвинила в алкоголизме и домашнем насилии. Супруги уже успели развестись и каждый пойти своим путем.

В последнее время на Прилучного сыплется немало критики за то, что он быстро нашел замену жене после 10 лет брака: его заподозрили в романе с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. А Агата получает комплименты за то, что держится бодро и хорошеет с каждым днем после развода.

Актриса показала подписчикам в Instagram, что ее ежедневные занятия спортом и диета не прошли зря. Агата Муцениеце похвасталась идеально плоским животом, показав новое видео в сториз.

«Не зря же голодаю?» — спросила она у подписчиков.