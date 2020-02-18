Оксана Воеводина, чью пышную свадьбу с экс-королем Малайзии Мухаммадом V обсуждали во всем мире, рассказала в программе Ксении Собчак, что в жизни ее супруга параллельно с ней была и другая женщина. «Мисс Москва — 2015» рассказала, что свадьба в России должна была стать тайной для всех, ведь по официальным документам в этот момент ее муж Фарис находился в Германии. «Мы вместе готовились к свадьбе, составляли список гостей, мой бывший муж составлял список гостей, выбирал цветовую гамму», — рассказывает Оксана.И для нее стало полной неожиданностью, когда она в зале вместо 50-70 родных и друзей увидела 200 человек, половину из которых не знала, это были гости мужа из Малайзии. «Мы просили, чтобы гости ничего не снимали и не выкладывали в Сеть, но все равно на следующий день проснулись самой обсуждаемой парой в мире. После этого разгорелся настоящий скандал в Малайзии», — вспоминает Оксана Воеводина. И всего через пару дней русская красавица узнала, что она не единственная жена в жизни Мухаммада V. «Муж был в душе. У него зазвонил телефон и на экране высветилось имя Боб. Я подумала, что это один из его друзей, кто хочет поздравить со свадьбой. Я сняла трубку, но услышала истеричный женский крик. Она кричала в трубку, что она является первой женой Фариса, а не я», — рассказывает модель о пережитом шоке. После Фарис рассказал Оксане, что он не завершил общие имущественные дела с бывшей избранницей, на которой женился по мусульманским традициям в 2010 году. Но он также уверял, что Оксана его первая и единственная супруга.«Я думала, что к своим годам мужчина, который уже нагулялся и мечтает о детях, больше не будет ни с кем общаться. Я была уверена, что стану единственной женщиной в его жизни и буду с ним навсегда», — с грустью в глазах говорит Оксана.Под венец Оксана Воеводина шла в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина. Кутюрье пожелал модели быть мужественной, растить сына и попытаться наладить контакт с отцом своего ребенка. «Фарис приходил с Оксаной на примерку платья. Но мы его не впустили, он ждал в соседней комнате, — рассказывает Валентин Юдашкин. — Он очень культурный, воспитанный и скромный человек. Но его окружение — свита — сделало свое дело».По законам Малайзии трон переходит от отца к сыну. У Мухаммада V, кроме маленького Леона, рожденного Оксаной, детей нет. Бездетны и его два брата. У сестры правителя Калимантана есть две дочери, но они не могут претендовать на престол. Получается, что единственный законный претендент на трон Малайзии сейчас живет в России.Все об Оксане Воеводиной и ее истории любви можно узнать из новостей на Passion.ru. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: Instagram, кадры программыПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!