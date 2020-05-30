Елена Степаненко — о разводе: «Я закрыла дверь в прошлую жизнь»
Фото: Instagram Елены Степаненко
Елена Степаненко и Евгений Петросян в 2018 году развелись спустя тридцать лет семейной жизни. Поклонники пары были обеспокоены тем, как развод отразится на «пострадавшей» стороне, которой практически единогласно посчитали юмористку, ведь супруг ее променял на молодую возлюбленную. За без малого два года Елена Григорьевна похудела, похорошела, вернулась на экраны в качестве телеведущей и призналась, что не держит зла на бывшего мужа. «Мы все проходим в жизни какие-то испытания. И главное тут ведь не то, что нам эти испытания посланы, а то, как мы их проходим. Я считаю, что проходить их надо с честью и достоинством, что я и старалась делать. Другой вопрос — зачем они мне были посланы? Значит, для чего-то мне нужно было переосмыслить свою жизнь. Хотя, если бы мне даже три года назад сказали о том, что произойдет, я бы никогда не поверила, что такое возможно. Но жизнь показала, что может случиться самое невероятное, и надо это пройти и отпустить. Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось», — цитирует «Вечерняя Москва» Степаненко.
Юмористка уверяет, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком: «Я же эту дверь в прошлую жизнь закрыла и больше туда не возвращаюсь. Сегодня мне хорошо, и я могу назвать себя счастливым человеком. А разве можно быть несчастливой, будучи здоровой, имея прекрасную авторскую программу и чувствуя любовь и поддержку родных, близких и даже далеких мне людей?».
Напомним, Елена Степаненко ведет авторское шоу «Еще не вечер» на телеканале Россия-1. В одном из недавних выпусков бывшая жена Евгения Петросяна хлестко высказалась о его молодой избраннице, а в последнем эфире, гостьей которого стала актриса Мария Аронова, Елена Григорьевна рассказала, какое знание ей помогло пережить развод: «Все равно, что бы ни случилось в жизни, женщина идет к свету».
Отметим, что недавно Евгений Петросян впервые поделился совместным фото с Татьяной Брухуновой, подписав его Family Look («Семейный образ», — прим.ред.). По слухам, в марте этого года у пары родился сын, однако артист и его избранница не комментируют эту информацию.
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Фото: Instagram, Globallookpress, East News
Видео: YouTube/Петросян Live
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