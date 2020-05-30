Елена Степаненко — о разводе: «Я закрыла дверь в прошлую жизнь»

Юмористка уверяет, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком: «Я же эту дверь в прошлую жизнь закрыла и больше туда не возвращаюсь. Сегодня мне хорошо, и я могу назвать себя счастливым человеком. А разве можно быть несчастливой, будучи здоровой, имея прекрасную авторскую программу и чувствуя любовь и поддержку родных, близких и даже далеких мне людей?».

Напомним, Елена Степаненко ведет авторское шоу «Еще не вечер» на телеканале Россия-1. В одном из недавних выпусков бывшая жена Евгения Петросяна хлестко высказалась о его молодой избраннице, а в последнем эфире, гостьей которого стала актриса Мария Аронова, Елена Григорьевна рассказала, какое знание ей помогло пережить развод: «Все равно, что бы ни случилось в жизни, женщина идет к свету».

Отметим, что недавно Евгений Петросян впервые поделился совместным фото с Татьяной Брухуновой, подписав его Family Look («Семейный образ», — прим.ред.). По слухам, в марте этого года у пары родился сын, однако артист и его избранница не комментируют эту информацию.