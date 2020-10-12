Исакова, Судзиловская, Высоцкая и другие харизматичные российские актрисы за 40
Фото: Пресс-служба
Виктория Исакова
Фото: Пресс-служба
Виктория Исакова, которой 12 апреля исполнилось 44 года, является одной из самых харизматичных и востребованных актрис современности, которая снимается в интересных проектах и неизменно появляется на светских мероприятиях в эффектных образах. Недавно она снялась в главных ролях в картинах «Один вдох» и «Трое», премьера которой состоялась на «Кинотавре».
Олеся Судзиловская
Фото: Пресс-служба
Шикарная женщина, талантливая актриса и обладательница идеальной фигуры Олеся Судзиловская может просто стоять в кадре или на красной дорожке и не двигаться. Смотреть на нее можно бесконечно. Недостатков все равно не найдете.
Виктория Толстоганова
Фото: Пресс-служба
В рамках Московского кинофестиваля состоялась премьера фильма «На дальних рубежах» режиссера Максима Дашкина, вошедшего в программу основного конкурса. Исполнительница главной роли в картине Виктория Толстоганова представила свою новую киноработу, облачившись в эффектное шелковое платье, и эмоционально рассказала о своем участии в проекте.
Екатерина Климова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых популярных актрис российского кино и многодетная мама Екатерина Климова заявляла в интервью, что после сорока женщины уже не те, что прежде — остается только поддерживать себя в более или менее привлекательном состоянии. А мы считаем, что Екатерина своим примером доказывает, что на пятом десятке дамы могут быть сногсшибательными и гораздо более интересными и привлекательными девушек вдвое моложе.
Ольга Сутулова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ольга Сутулова недавно оказалась в центре внимания благодаря своей яркой роли в нашумевшем сериале «Содержанки» Константина Богомолова. А недавно стало известно о том, что актриса ждет первенца от своего супруга и коллеги Евгения Стычкина.
Александра Ребенок
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще одна звезда «Содержанок» Александра Ребенок прославилась благодаря сериалу «Школа» Валерии Гай Регманики, в котором сыграла дерзкую учительницу физики. Эта актриса вообще не боится провокационных ролей и смелых образов.
Любовь Толкалина
Фото: Starface
Любовь Толкалина (незадолго до своего 42-летия) показала точеную фигуру и бесконечные ноги во время съемки в бикини. Фолловеры актрисы единогласно признали, что выглядит она шикарно. Ранее Любовь рассказывала подписчикам, какие косметические процедуры и спортивные упражнения помогают оставаться ей молодой и стройной.
Мария Миронова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Мария Миронова и на пятом десятке продолжает оставаться одной из самых красивых и востребованных актрис российского кинематоргафа с бурной личной жизнью и эффектной внешностью. В прошлом году она родила сына Федора и представила новый фильм «Холоп».
Ксения Раппопорт
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ксения Раппопорт является одной из самых интересных и эффектных актрис. Пока ее дочь Аглая Тарасова покоряет кинематоргаф, сама она не сдает позиций — шикарно выглядит и активно снимается.
Юлия Высоцкая
Фото: Eastnews
Юлия Высоцкая — талантливая актриса, харизматичная телеведущая, прирожденный кулинар и просто красивая женщина. У нее много поклонников, а вот критики не унимаются и отмечают, что Юлия была бы мало кому интересна, не будь она женой знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Что по этому поводу думает сама Высоцкая? «Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies.
Екатерина Гусева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина Гусева прославилась благодаря мюзиклу «Норд-Ост» и сериалу «Бригада». Актриса известна по многочисленным ролям в мюзиклах и спектаклях, фильмах и сериалах. А во время выходов в свет она неизменно оказывается в центре внимания благодаря яркой внешности и шикарной фигуре.
Елена Подкаминская
Фото: Starface
Елена Подкаминская прославилась благодаря роли в популярном телесериале «Кухня». В прошлом году на экраны вышло два новых сериала с эффектной актрисой и многодетной мамой в главной роли.
Екатерина Волкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина Волкова в свои 46 лет выглядит очень моложаво: она красива, стройна и сексуальна. Недавно звезда сериала «Скорая помощь» рассказала о внезапной операции и опубликовала свое фото в нелучшей форме и без макияжа, на котором... выглядит прекрасно.
Равшана Куркова
Фото: Starface
Равшана Куркова, отметившая недавно сороколетие, продолжает быть тонкой, звонкой, эффектной и классной девушкой. Накануне юбилея актриса собрала комплименты. В Instagram именинница опубликовала видео, где показала задорную прическу с косичками, чем доказала, что годы над ней не властны. «Сегодня мне еще 39, а завтра уже 40. Скажу честно, я в предвкушении самого крутого и захватывающего десятилетия моей жизни!», — поделилась эмоциями Куркова. «Как 40?!», «Вы что шутите? Вы вечно 18-летняя девушка!», «Не может быть! Никогда бы не подумала. Вы такая молоденькая, красивая, нежная», «Чтобы я так выглядела в 40», «Вам больше 25 не дать! Молодость, она в душе! Вы прекрасны», «В жизни бы не подумала, что вам 40», «Ну какие 40?! максимум 20! Шикарно выглядите», «Равшана, как же вы прекрасны! Пусть ваше десятилетие будет самым невероятным и счастливым», — откликнулись подписчики.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globalloopress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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