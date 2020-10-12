Исакова, Судзиловская, Высоцкая и другие харизматичные российские актрисы за 40

Равшана Куркова, отметившая недавно сороколетие, продолжает быть тонкой, звонкой, эффектной и классной девушкой. Накануне юбилея актриса собрала комплименты. В Instagram именинница опубликовала видео, где показала задорную прическу с косичками, чем доказала, что годы над ней не властны. «Сегодня мне еще 39, а завтра уже 40. Скажу честно, я в предвкушении самого крутого и захватывающего десятилетия моей жизни!», — поделилась эмоциями Куркова. «Как 40?!», «Вы что шутите? Вы вечно 18-летняя девушка!», «Не может быть! Никогда бы не подумала. Вы такая молоденькая, красивая, нежная», «Чтобы я так выглядела в 40», «Вам больше 25 не дать! Молодость, она в душе! Вы прекрасны», «В жизни бы не подумала, что вам 40», «Ну какие 40?! максимум 20! Шикарно выглядите», «Равшана, как же вы прекрасны! Пусть ваше десятилетие будет самым невероятным и счастливым», — откликнулись подписчики.