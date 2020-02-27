Снигирь в строгом костюме, Хакамада в кожаных леггинсах и другие звезды на премьере фильма «Один вдох»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Один вдох» режиссера Елены Хазановой.
Картину зрителям представили сыгравшие в ней главные роли Виктория Исакова и Максим Суханов. Первыми фильм оценили Юлия Снигирь, Анна Меликян, Марьяна Спивак, Ирина Хакамада и многие другие.
По сценарию, Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный страх.
В широкий прокат картина выходит 5 марта. Купить билеты можно здесь.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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