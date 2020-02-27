Снигирь в строгом костюме, Хакамада в кожаных леггинсах и другие звезды на премьере фильма «Один вдох»

По сценарию, Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный страх.

В широкий прокат картина выходит 5 марта. Купить билеты можно здесь.