Пересильд с эффектным декольте, Исакова в платье-бандо и другие звезды на премьере фильма «Трое»
Фото: Пресс-служба
Картину почетным гостям мероприятия представили режиссер Анна Меликян, продюсеры Андрей Васильев и Нателла Крапивина, а также актеры Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд, сыгравшие в ней главные роли.
Юлия Пересильд выбрала для премьеры черное бархатное платье с эффектным декольте и белыми кружевными манжетами. Завершали образ крупные белстящие серьги и мюли молочного оттенка, украшенные кристаллами. Виктория Исакова позировала фотографам в платье-бандо, подчеркнувшем ее стройную фигуру.
Фото: Пресс-служба
Первыми зрителями картины стали Александр Роднянский с супругой Валерией, Анна Чиповская, Марина Александрова, Борис Хлебников, Дарья Повереннова, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Владимир Мишуков, Илья Бачурин и другие.
Действие фильма разворачивается в Москве и Санкт-Петербурге. По сюжету, в тихую семейную жизнь пары врывается другая женщина, что полностью меняет все для них троих. Премьера картины намечена на 3 декабря.
Фото: пресс-служба
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