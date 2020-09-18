Пересильд с эффектным декольте, Исакова в платье-бандо и другие звезды на премьере фильма «Трое»

Картину почетным гостям мероприятия представили режиссер Анна Меликян, продюсеры Андрей Васильев и Нателла Крапивина, а также актеры Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд, сыгравшие в ней главные роли.

Юлия Пересильд выбрала для премьеры черное бархатное платье с эффектным декольте и белыми кружевными манжетами. Завершали образ крупные белстящие серьги и мюли молочного оттенка, украшенные кристаллами. Виктория Исакова позировала фотографам в платье-бандо, подчеркнувшем ее стройную фигуру.