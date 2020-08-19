Рудова, Арзамасова, Миронова и еще 7 знаменитых красоток, скрывающих свою личную жизнь

В начале июля стало известно, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с Ильей Авербухом. Тогда эта новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной. Уже несколько недель их роман является чуть ли не главной темой для обсуждения у тех, кто следит за жизнью знаменитостей.

«Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в Сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий — и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я все об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого — большая и очень часто совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, — суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом "не мое дело". Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат — я... еще благодарнее», — прокомментировала Арзамасова шумиху вокруг ее романа с Авербухом.

Мария Миронова