Рудова, Арзамасова, Миронова и еще 7 знаменитых красоток, скрывающих свою личную жизнь
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Рудова
Фото: Starface
Наталья Рудова всегда скрывала личную жизнь от широкой общественности. Недавно все чаще стали появляться слухи об интересном положении актрисы и о том, что первенца она ждет от известного ресторатора. Сама Рудова опровергла подобные догадки и заявила, что и дальше будет держать в строжайшей тайне все, что касается ее романтических отношений и будущей беременности: «Никогда не была беременна, а если когда-то буду, то вы об этом узнаете, скорее всего, когда мои дети пойдут в школу».
Лиза Арзамасова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В начале июля стало известно, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с Ильей Авербухом. Тогда эта новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной. Уже несколько недель их роман является чуть ли не главной темой для обсуждения у тех, кто следит за жизнью знаменитостей.
«Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в Сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий — и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я все об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого — большая и очень часто совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, — суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом "не мое дело". Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат — я... еще благодарнее», — прокомментировала Арзамасова шумиху вокруг ее романа с Авербухом.
Мария Миронова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Прошлым летом 46-летняя Мария Миронова шокировала своих поклонников, опубликовав в Instagram видео из Греции, на котором показала свой уже большой к тому времени живот. Ее сын Федор появился на свет через 27 лет после рождения ее старшего наследника Андрея. Мужа и лицо ребенка актриса не показывает в социальных сетях, тщательно оберегая личную жизнь. «Нам это не надо. Муж не любит фотографироваться, и я тоже. Не люблю лишних людей в личной жизни, — рассказала актриса. — А в социальных сетях иногда публикую что-то, чтобы развеять мифы и слухи».
Светлана Ходченкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Ходченкова не то чтобы слишком агрессивно относится к вопросам о личном или бросается на фотографов, которые пытаются снять ее рядом с любимым мужчиной, но в подробности никогда не вдается. И на красные дорожки избранников не выводит. О романе Светланы Ходченковой с бизнесменом Георгием Петришиным широкая общественность узнала, когда мужчина публично сделал актрисе предложение на сцене театра после спектакля с ее участием. В итоге влюбленные расстались. О том, почему так произошло, Светлана, конечно, говорить не стала. Как и теперь не комментирует слухи о новом избраннике.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлану Лободу много обсуждали в связи со слухами о ее романе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица наотрез отказывалась комментировать догадки о том, в каких же она отношениях с музыкантом, чем еще больше подогревала интерес общественности к этой теме. В мае прошлого года Лобода родила дочь Тильду и неодназначно заявила, что отцом малышки действительно является Линдеманн.
Ольга Серябкина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина — девушка очень откровенная во всем, что касается смелых нарядов, эротических фотосессий и песен о чувствах. Вот только о своей личной жизни певица разговаривать отказывается и не называет имя любимого мужчины. А роман, как выяснилось, был бурный. Несколько лет назад Ольга выпустила книгу собственных стихов «Тысяча М» и загадочно рассказала о важном в ее жизни мужчине: «У меня были такие отношения с мужчиной, который сделал все фотографии к моей книге. Про него я написала стихотворение "Война", "Придуши" и много других. Мне сложно просто взять и рассказать про наши отношения, я не умею говорить, поэтому мне нравится стихотворная форма, рифма». Не так давно СМИ сообщали о романе Серябкиной с певцом Олегом Майами, который многие посчитали пиаром.
Ирина Шейк
Фото: Getty
Супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер были вместе пару лет, в марте 2017-го у пары родилась дочь Леа. Они хранили молчание о своих отношениях, если и выходили в свет вдвоем, то пробегая мимо красных дорожек, и крайне нервно реагируя на папарацци, которые пытались сделать их совместные фотографии. Та же история с ток-шоу — поговорить о личном с ними не удавалось даже интервьюирам, раскручивающим звезд первой величины на откровенные признания. К примеру, Ирина Шейк наотрез отказалась комментировать роман с Брэдли Купером на шоу Ивана Урганта. А сам Купер в студии популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес на вопрос о рождении дочери только удивленно воскликнул: «Что?!». В итоге Дедженерес сообщила актеру о том, что недавно он стал отцом, и посоветовала поискать новорожденную где-нибудь дома. В последнее время Ирину видят в компании арт-дилера Вито Шнабеля, отношения с которым она предпочитает не комментировать.
Агния Дитковските
Фото: Eastnews
В июле 2015 года Агния Дитковските развелась с мужем, актером Алексеем Чадовым. У пары остался общий ребенок Федор, 5 июня ему исполнилось шесть лет. Вот уже не первый год появляются слухи о том, что актриса нашла нового мужчину и даже родила от него ребенка. Сама Агния все это никак не комментирует.
Ирина Салтыкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
После болезненного развода с Виктором Салтыковым певица Ирина Салтыкова предпочитает скрывать свою личную жизнь. Пару лет назад она все же призналась, что закрутила новый роман. «Я нахожусь в таком возрасте, когда не следует размениваться по мелочам. У меня есть любимый человек, и хочется верить, что это те самые отношения, которые продлятся до конца моей жизни», — рассказала Ирина своей подруге Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».
Анна Семенович
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Экс-участница группы «Блестящие» Анна Семенович уже много лет предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Недавно певица заявила, что сейчас счастлива в отношения с мужчиной, которого она старше на семь лет, а вот имя его называть отказалась. В новом интервью Семенович отметила, что в ближайшее время собирается начать жить вместе со своим возлюбленным, за которого, возможно, выйдет замуж, и от которого хотела бы родить детей.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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