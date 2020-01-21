Любовь Толкалина показала бесконечные ноги во время съемки в бикини: «Фигура — огнище!»

Актриса в очередной раз доказала, что достойна оказаться на обложке любого издания: актриса опубликовала снимок, на котором показала свою идеальную фигуру и похвалилась бесконечными ногами.

«Почему бы и не повторить, если хорошо. Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое», — подписала актриса фотографию, на которой позирует в бикини на фоне бушующего моря и непогоды.