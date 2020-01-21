Любовь Толкалина показала бесконечные ноги во время съемки в бикини: «Фигура — огнище!»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Недавно 41-летняя Любовь Толкалина украсила обложку глянца, посвященного йоге. Тогда поклонники похвалили актрису за гибкость и молодость, ее даже сравнили с ее 18-летней дочерью Марией.
Актриса в очередной раз доказала, что достойна оказаться на обложке любого издания: актриса опубликовала снимок, на котором показала свою идеальную фигуру и похвалилась бесконечными ногами.
«Почему бы и не повторить, если хорошо. Солнца в Крыму тоже нет. Будем зажигать свое», — подписала актриса фотографию, на которой позирует в бикини на фоне бушующего моря и непогоды.
«Супер!», «Холодно смотреть», «Русалочка», «Фигура — огнище», «Обалдеть», «Богиня», — последовали комментарии.
Любовь Толкалина уже рассказывала подписчикам, какие косметические процедуры и спортивные упражнения помогают оставаться ей молодой и стройной. Актриса следит не только за собственным весом, но и за фигурой своей 18-летней дочери. В одном из интервью Мария Михалкова-Кончаловская рассказывала, как под контролем своей звездной мамы избавилась от 30 килограммов лишнего веса.
Фото и видео: Instagram
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