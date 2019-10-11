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Сияющая красота и счастье: 46-летняя Мария Миронова показала, как выглядит через несколько дней после родов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Миронова

Фото: Starface

Актриса впервые после рождения сына вышла в люди.

Мария Миронова стала мамой во второй раз меньше двух недель назад. У нее и ее тайного супруга родился сын Федор. То, что она вышла замуж два года назад и готовится стать матерью в своем зрелом возрасте, Миронова долго держала в тайне. Лишь за несколько недель до родов она показала видео с большим животом.

Малыш появился на свет в Греции, любимой стране актрисы. Мария Миронова в опубликованном видео рассказала, что они с мужем живут обычной жизнью греческой семьи. В ролике видно, что всего через 11 дней после родов 46-летняя Мария выглядит свежей, похорошевшей и счастливой.

Напомним, в СМИ долгое время гадали, кто же стал новым избранником актрисы. После долгих кривотолков она приоткрыла завесу тайны, признавшись, что ее мужа зовут Андреем, как сына и отца, поженились они в Греции и супруг не имеет отношения к кинематографу, а работает в росийско-японской компании, торгующей медицинским оборудованием. «И он не японец», - подчеркнула Миронова.

Фото: Starface, Instragram

Видео: Instagram

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