Сияющая красота и счастье: 46-летняя Мария Миронова показала, как выглядит через несколько дней после родов

Мария Миронова стала мамой во второй раз меньше двух недель назад. У нее и ее тайного супруга родился сын Федор. То, что она вышла замуж два года назад и готовится стать матерью в своем зрелом возрасте, Миронова долго держала в тайне. Лишь за несколько недель до родов она показала видео с большим животом.