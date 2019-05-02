Шакира, Раппопорт, Паркер и другие самые эффектные звезды с кудрявыми волосами

Шакира может похвастаться шикарными кудрявыми волосами, но часто распрямляет их или укладывает в послушные локоны. Мы только за дерзкие кудряшки певицы!
Фото: Eastnews
Супруга принца Гарри Меган Маркл тоже может похвастаться эффектными кудрями, но предпочитает укладывать их в стильные локоны.
Фото: Eastnews
Самыми яркими представительницами российского шоу-бизнеса с кудрявыми волосами являются актриса Ксения Раппопорт и ее дочь Аглая Тарасова.
Помните главную героиню популярного сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессии Паркер? Актрисе явно больше идут кудряшки.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, starface, instagram, getty, Екатерина Ширишкина / Passion.ru
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