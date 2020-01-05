«Где мама, где дети — не разберешь»: стильная Екатерина Климова выглядит старшей сестрой своих детей

«Где мама, где дети - ниче не разберешь», «Екатерина, вы как 4 сестра», «Я не сразу поняла, где мама», «Мама просто офигенная», «Кетти, я тебя с Лизой спутала вначале», «Классная мама, классные дети», «Катя, вы как слаженная спортивная команда выглядите! И тренер такой стильный, в тапках», «Катюш, тебя не узнать, ещё бы тёмные очки надела…», «Я сначала не поняла, где Катя, а где Лиза))) счастливого пути)))», «Это мама - подружка какая-то! 😉выглядите потрясающе👍», «Мама 4-х детей — Красотка, так держать. Всем женщинам надо так выглядеть. А тапки правда супер», «От детей не отличить вас)))», «Екатерина, стесняюсь спросить, где вы на этом фото?», «Катя! Все правильно! Все хорошо! Как все подросли, а ты не меняешься!!! Молодец!!!» — восхищаются поклонники.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей — Елизавету от Ильи Хорошилова, Корнея и Матвея от Игоря Петренко и Беллу от Гелы Месхи.