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«Где мама, где дети — не разберешь»: стильная Екатерина Климова выглядит старшей сестрой своих детей

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова с детьми

Фото: Instagram Екатерины Климовой

Семья актрисы отправилась на отдых.

41-летняя Екатерина Климова со всеми детьми отправилась на отдых и опубликовала в блоге фотографию из аэропорта. «Счастливо оставаться)))», — пожелала подписчикам актриса. Для полета звезда театра и кино выбрала уютный плюшевый костюм, модные тапочки, отороченные мехом, и удлиненный дутый жилет. Подписчики не сразу узнали Климову на фото.

«Где мама, где дети - ниче не разберешь», «Екатерина, вы как 4 сестра», «Я не сразу поняла, где мама», «Мама просто офигенная», «Кетти, я тебя с Лизой спутала вначале», «Классная мама, классные дети», «Катя, вы как слаженная спортивная команда выглядите! И тренер такой стильный, в тапках», «Катюш, тебя не узнать, ещё бы тёмные очки надела…», «Я сначала не поняла, где Катя, а где Лиза))) счастливого пути)))», «Это мама - подружка какая-то! 😉выглядите потрясающе👍», «Мама 4-х детей — Красотка, так держать. Всем женщинам надо так выглядеть. А тапки правда супер», «От детей не отличить вас)))», «Екатерина, стесняюсь спросить, где вы на этом фото?», «Катя! Все правильно! Все хорошо! Как все подросли, а ты не меняешься!!! Молодец!!!» — восхищаются поклонники.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей — Елизавету от Ильи Хорошилова, Корнея и Матвея от Игоря Петренко и Беллу от Гелы Месхи.

Больше о Екатерине Климовой и ее семье вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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