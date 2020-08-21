Равшана Куркова с задорными косичками накануне своего 40-летия собрала комплименты: «Не может быть! Вам 18!»
Фото: www.instagram.com/rav_shana/
На днях Равшана Куркова удивила поклонников сменой имиджа: из знойной брюнетки она превратилась в шатенку. А теперь окончательно обескуражила многих подписчиков, назвав свой возраст. Поклонники не поверили, что актрисе столько лет.
В Instagram именинница опубликовала видео, где показала задорную прическу с косичками, чем доказала, что годы над ней не властны.
«Сегодня мне еще 39, а завтра уже 40. Скажу честно, я в предвкушении самого крутого и захватывающего десятилетия моей жизни!», — поделилась эмоция именинница.
«Ой, не надо ля-ля. 19», — прокомментировала Стася Милославская. «Как 40?!», «Вы что шутите? Вы вечно 18-летняя девушка!», «Не может быть! Никогда бы не подумала. Вы такая молоденькая, красивая, нежная», «Чтобы я так выглядела в 40», «Вам больше 25 не дать! Молодость, она в душе! Вы прекрасны», «В жизни бы не подумала, что вам 40», «Ну какие 40?! максимум 20! Шикарно выглядите», «Равшана, как же вы прекрасны! Пусть ваше десятилетие будет самым невероятным и счастливым», — откликнулись подписчики Курковой.
Фото и видео: Instagram Равшаны Курковой
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