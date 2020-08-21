Равшана Куркова с задорными косичками накануне своего 40-летия собрала комплименты: «Не может быть! Вам 18!»

На днях Равшана Куркова удивила поклонников сменой имиджа: из знойной брюнетки она превратилась в шатенку. А теперь окончательно обескуражила многих подписчиков, назвав свой возраст. Поклонники не поверили, что актрисе столько лет.

В Instagram именинница опубликовала видео, где показала задорную прическу с косичками, чем доказала, что годы над ней не властны.