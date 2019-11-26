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Миронова впервые после родов, Дюжев с подросшим сыном и другие звезды на премьере фильма «Холоп»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Клим Шипенко, Мария Миронова и Янина Студилина

Фото: Пресс-служба

В Лондоне состоялось торжественное открытие IV Недели российского кино Russian Film Week. Фестиваль стартовал мировой премьерой комедии Клима Шипенко «Холоп».

Показ состоялся в самом знаменитом кинотеатре Великобритании – легендарном ODEON Luxe Leicester Square, специально построенном для королевских, мировых и европейских кинопремьер. Первым зрителями фильм представили режиссер Клим Шипенко, исполнительница одной из главных ролей Мария Миронова, а также продюсеры Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков. Для Марии Мироновой, которая недавно родила сына, этот выход стал первым после появления малыша на свет.

Фото: Пресс-служба

«Конечно, мне чрезвычайно приятно, что мой фильм будет открывать Неделю Российского кино в Лондоне, – сказал Клим Шипенко. – «Холоп» – это легкая семейная история, рассказывающая про отношения отцов и детей и про то, на что родители порой готовы пойти, чтобы попытаться перевоспитать своих отпрысков. А еще это, наверное, самый «русский» фильм программы, потому что в нем показана не только современная Россия, но и традиционная русская деревня XIX века, то есть наши корни, истоки. Но все это мы не всерьез, «Холоп» – это комедия: жанр комфортный и доступный любому зрителю».

По завершении фильма, принятого британской публикой очень тепло, состоялось оживленное обсуждение, в котором приняли участие Филип Перкон, Клим Шипенко и Мария Миронова.

Неделя российского кино будет проходить до 1 декабря, а «Холоп» выйдет на российские экраны 26 декабря. Купить билеты можно будет здесь.

Фото: пресс-служба

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