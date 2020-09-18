Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова рассказала о внезапной операции и пожаловалась на одиночество

На днях вдова Эдуарда Лимонова, 46-летняя актриса Екатерина Волкова, перенесла операцию. Об этом женщина рассказала под трогательным снимком, на котором она запечатлена без макияжа.

«Когда болеешь ничего тебя не радует. Вообще, здоровье человека, на мой взгляд, самое важное в жизни, первый пункт, так сказать. Позавчера у меня разболелся зуб, уже на съемках начался отек - поехала к врачу - сделали снимок - а там в десне оказался осколок зуба, с которым я ходила лет 10 - и вот, видимо, подпростыла и результат- воспаление((( Разрезали - удалили», - написала она.