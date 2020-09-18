Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова рассказала о внезапной операции и пожаловалась на одиночество
Фото: Instagram Екатерины Волковой
На днях вдова Эдуарда Лимонова, 46-летняя актриса Екатерина Волкова, перенесла операцию. Об этом женщина рассказала под трогательным снимком, на котором она запечатлена без макияжа.
«Когда болеешь ничего тебя не радует. Вообще, здоровье человека, на мой взгляд, самое важное в жизни, первый пункт, так сказать. Позавчера у меня разболелся зуб, уже на съемках начался отек - поехала к врачу - сделали снимок - а там в десне оказался осколок зуба, с которым я ходила лет 10 - и вот, видимо, подпростыла и результат- воспаление((( Разрезали - удалили», - написала она.
«Смену мою в сериале "Скорая помощь" пришлось сегодня отменить. А я так ждала встречи с моей любимой съемочной группой, с моей героиней - Арефьевой, коллегами. Думала, вот увидимся и задушу всех в объятиях. Но... наступают холода, берегите себя, пожалуйста, утепляйтесь - и цените своих близких, которые могут вас пожалеть в такие минуты, позаботится - это очень важно, когда есть такие рядом))) Простите за мое нытье, меня вот как раз сейчас некому пожалеть - поэтому пишу вам», - пожаловалась артистка.
«Конечно, все будет хорошо, все пройдет, пройдет и это, но ... берегите и заботьтесь друг о друге, жалейте и облегчайте жизнь любимым, и с любимыми не расставайтесь», - обратилась она к поклонникам.
Редакция Passion.ru желает любимой актрисе здоровья!
Фото и видео: Instagram/@volkovawolka
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