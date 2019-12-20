Блеск серебра и декольте до пояса: Ксения Раппопорт вышла в свет в наряде греческой богини

Ранее мы рассказывали, что летом 2019 года Ксения Раппопорт развелась со своим вторым мужем, ресторатором Дмитрием Борисовым. Об этом и других громких расставаниях года читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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