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Блеск серебра и декольте до пояса: Ксения Раппопорт вышла в свет в наряде греческой богини

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба

Ксения Раппопорт посетила рождественский бал в Санкт-Петербурге, организованный компанией «Кашемир и Шелк». В Юсуповском дворце 45-летняя актриса блистала в элегантном вечернем платье с нескромным декольте.

Раппопорт выбрала роскошное платье-макси в оттенке серебристый металлик. Главной деталью наряда стало экстремально глубокое декольте V-формы, которое доходило до середины талии. Платье поставило акцент на формы актрисы и подчеркнуло стройную фигуру. Look Ксении цитировал образ греческой богини, с которым было созвучно все: от локонов и сдержанного макияжа до миниатюрного клатча-минодьера с декором из кристаллов.

Ранее мы рассказывали, что летом 2019 года Ксения Раппопорт развелась со своим вторым мужем, ресторатором Дмитрием Борисовым. Об этом и других громких расставаниях года читайте на Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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