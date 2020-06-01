Исакова обошла Михалкову, а фильм с Асмус был назван лучшим на VIII премии АПКиТ
Фото: Starface
Триумфаторами церемонии стали сериалы «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемия» Павла Костомарова, получившие наибольшее количество наград.
Лучшим полнометражным художественным фильмом была названа нашумевшая картина «Текст» Клима Шипенко с Кристиной Асмус, Иваном Янковским и Александром Петровым в главных ролях.
Список лауреатов премии АПКиТ:
Лучший сериал (5 - 24 серий) – «Шторм»
Лучшая режиссерская работа – Борис Хлебников («Шторм»)
Лучшая сценарная работа – Наталия Мещанинова при участии Степана Девонина и Ильи Тилькина («Шторм»)
Лучшая операторская работа – Давид Хайзников («Эпидемия»)
Лучший мини-сериал (1-4 серии) – «Батальон»
Лучший сериал (более 24 серий) – «Великолепная пятерка»
Лучший комедийный сериал – «Жуки»
Лучший анимационный сериал – «Три кота»
Лучшие визуальные эффекты – «Гоголь»
Лучшая оригинальная музыка к сериалу – Артем Васильев («Отчим»)
Лучший актер сериала – Александр Робак («Шторм»)
Лучшая актриса сериала – Виктория Исакова («Эпидемия»)
Лучший актер второго плана в сериале – Максим Лагашкин («Шторм»)
Лучшая актриса второго плана в сериале – Марьяна Спивак («Эпидемия»)
Лучшая докудрама – «Рюриковичи»
Лучший полнометражный художественный фильм – «Текст»
Фото: kinopoisk, starface
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