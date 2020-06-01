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Исакова обошла Михалкову, а фильм с Асмус был назван лучшим на VIII премии АПКиТ

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Виктория Исакова

Фото: Starface

В этом году в восьмой раз состоялась церемония вручения ежегодной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, которая прошла в онлайн-формате. Награды были присуждены лучшим российским сериалам и кинопроектам, а также представителям индустрии.

Триумфаторами церемонии стали сериалы «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемия» Павла Костомарова, получившие наибольшее количество наград.

Лучшим полнометражным художественным фильмом была названа нашумевшая картина «Текст» Клима Шипенко с Кристиной Асмус, Иваном Янковским и Александром Петровым в главных ролях.

Список лауреатов премии АПКиТ:

Лучший сериал (5 - 24 серий) – «Шторм»

Лучшая режиссерская работа – Борис Хлебников («Шторм»)

Лучшая сценарная работа – Наталия Мещанинова при участии Степана Девонина и Ильи Тилькина («Шторм»)

Лучшая операторская работа – Давид Хайзников («Эпидемия»)

Лучший мини-сериал (1-4 серии) – «Батальон»

Лучший сериал (более 24 серий) – «Великолепная пятерка»

Лучший комедийный сериал – «Жуки»

Лучший анимационный сериал – «Три кота»

Лучшие визуальные эффекты – «Гоголь»

Лучшая оригинальная музыка к сериалу – Артем Васильев («Отчим»)

Лучший актер сериала – Александр Робак («Шторм»)

Лучшая актриса сериала – Виктория Исакова («Эпидемия»)

Лучший актер второго плана в сериале – Максим Лагашкин («Шторм»)

Лучшая актриса второго плана в сериале – Марьяна Спивак («Эпидемия»)

Лучшая докудрама – «Рюриковичи»

Лучший полнометражный художественный фильм – «Текст»

Фото: kinopoisk, starface

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