Нино Нинидзе пришла на кинопремьеру в стильных джинсах, а Марина Александрова — в широких брюках
Фото: Пресс-служба
Первыми картину оценили Максим Виторган и Нино Нинидзе, появившиеся в кинотеатре в похожих пиджаках. На актрисе также были стильные голубые джинсы, кремовая жилетка и замшевые казаки.
Марина Александрова, вошедшая в состав жюри Московского кинофестиваля, позировала фотографам в костюме с очень широкими брюками. Завершали образ белые кеды и майка.
Фото: Пресс-служба
Исполнительница главной роли в картине Виктория Толстоганова представила свою новую киноработу, облачившись в черное шелковое платье с декором в виде звезд на талии.
«В героине мне очень близко ее молчание. Она все время молчит. Когда я читала сценарий, то не понимала до конца, действительно ли она испытывает чувства? Умеет ли она вообще чувствовать? Ведь все, что происходит в нашей жизни, зависит от эмоциональной раскачанности нашей души. У кого-то эмоциональность прыгает, скачет, и он готов на разные безумства… А кто-то вообще не понимает, как такое возможно. У Марии все очень скупо на территории любви. И вдруг с ней что-то случается, она как будто попадает в любовь. Но мы до конца не понимаем – любовь ли это? Есть такой индийский миф про женщину-разрушительницу Махакали. О разрушительной женской природе, которую упорядочить может только ее муж Шива. Мария – такая разрушительница. Ей надо вырваться и отомстить за все – женщине всегда есть за что мстить, каждую секунду. Женщина ведь очень терпящая натура, но однажды она может смести все огнем. Мария этого не хотела. Но именно так и получилось», — рассказала актриса.
Фото: Пресс-служба
Действие картины происходит на российской военной базе в Кыргызстане. По сюжету, у Марии, жены заместителя командира базы, завязываются отношения с сослуживцем мужа. Стремительное развитие их романа трагически и необратимо меняет жизнь Марии и ее семьи. Главные роли в фильме исполнили Виктория Толстоганова, Сергей Шнырев и Александр Кудин.
Напомним, что 1 октября в столичном кинотеатре «Россия» наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись многие знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елизавета Боярская, Оксана Акиньшина, Олеся Судзиловская и другие.
Фото: пресс-служба
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