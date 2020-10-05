Нино Нинидзе пришла на кинопремьеру в стильных джинсах, а Марина Александрова — в широких брюках

Исполнительница главной роли в картине Виктория Толстоганова представила свою новую киноработу, облачившись в черное шелковое платье с декором в виде звезд на талии.

«В героине мне очень близко ее молчание. Она все время молчит. Когда я читала сценарий, то не понимала до конца, действительно ли она испытывает чувства? Умеет ли она вообще чувствовать? Ведь все, что происходит в нашей жизни, зависит от эмоциональной раскачанности нашей души. У кого-то эмоциональность прыгает, скачет, и он готов на разные безумства… А кто-то вообще не понимает, как такое возможно. У Марии все очень скупо на территории любви. И вдруг с ней что-то случается, она как будто попадает в любовь. Но мы до конца не понимаем – любовь ли это? Есть такой индийский миф про женщину-разрушительницу Махакали. О разрушительной женской природе, которую упорядочить может только ее муж Шива. Мария – такая разрушительница. Ей надо вырваться и отомстить за все – женщине всегда есть за что мстить, каждую секунду. Женщина ведь очень терпящая натура, но однажды она может смести все огнем. Мария этого не хотела. Но именно так и получилось», — рассказала актриса.