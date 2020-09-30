Звезда «Содержанок» Ольга Сутулова подтвердила беременность, показав большой живот

О том, что Евгений Стычкин и Ольга Сутулова ждут первенца, в начале сентября рассказала мама актера, балерина Ксения Рябинкина. На вопрос журналиста, как она отметила 75-летний юбилей, экс-прима Большого театра ответила, что в кругу семьи. «День рождения особо не отмечали. Я на даче. Рядом дом сына Евгения и его супруги Ольги Сутуловой. Они сейчас маленького ждут. Для Жени это будет пятый ребенок, а для Оли первый. Уверена, она станет хорошей мамой, ведь хозяйка замечательная. Я весь день провожу у них, только спать ухожу к себе», — рассказала она «Экспресс газете».

Напомним, у 46-летнего Евгения есть 25-летняя дочь от отношений с однокурсницей Юлией Жемчуговой, и трое детей от брака с пианисткой Екатериной Сканави: Алексей, Лев и Александра.

Стычкин и Сутулова познакомились, когда актер еще был женат. Несколько лет он жил на две семьи, но позже развелся, а в 2012-м женился на Ольге.