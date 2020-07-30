Гагарина, Муцениеце, Мороз и другие знаменитости, которые расцвели после развода

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развелся с женой Екатериной после двадцати лет брака в 2012 году, а три года спустя женился на олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Экс-супруга Пескова не стала делать из развода трагедию. Екатерина живет в Москве и Париже, ведет довольно активную светскую жизнь, занимается благотворительностью и владеет салоном красоты, а несколько лет назад перестала скрывать нового мужчину. Избранником Песковой стал симпатичный молодой человек, выпускник военного училища Андрей Григорьев. «Не бойтесь менять свою жизнь, если она вас не устраивает! Все, что мы имеем сейчас — это результат принятых нами решений в прошлом. В 40 лет жизнь только начинается — я это теперь точно знаю!» — написала она в Instagram.