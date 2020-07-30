Гагарина, Муцениеце, Мороз и другие знаменитости, которые расцвели после развода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Новость о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стала шоком для поклонников пары. Долгое время они не хотели верить в это, пока сам Дмитрий не сообщил, что они с Полиной больше не живут вместе. «Мы сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях», — сказал он тогда. Сама Полина предпочитает не комментировать изменения в личной жизни, показывает, как ей хорошо, и, как отмечают поклонники, выглядит все лучше и лучше.
Агата Муцениеце
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Агата Муцениеце после недавнего развода с Павлом Прилучным стала чаще выходить в свет. Так, несколько дней назад она появилась на фестивале «ГОРЬКИЙ Fest» в смелых и одновременно сдержанных нарядах, подчеркивающих сильные стороны фигуры. На открытии бутика BVLGARI Агата Муцениеце позировала фотографам в воздушном полупрозрачном платье с высоким разрезом и сверкающими серебристыми звездами. Кроме того, актриса начала вести собственное шоу на YouTube «Честный развод», в котором берет интервью у знаменитостей, расставшихся с мужьями, и делится своим опытом.
Дарья Мороз
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Дарья Мороз продемонстрировала себя во всей красе в нашумевшем сериале «Содержанки». Героиня актрисы по сценарию довольно часто появлялась на экране в «костюме Евы». Мороз откровенно призналась, что в жизни она скромный человек, а на съемочной площадке и на сцене перевоплощается. На эксперименты она решилась после расставания с супругом Константином Богомоловым. Теперь Дарья Мороз участвует в шоу «Танцы со звездами», публикует эффектные фото в Instagram и готовится к новым проектам.
Ксения Собчак
Фото: Пресс-служба
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Прошлым летом Ани Лорак перестала скрывать нового бойфренда. Звезда подтвердила роман с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, опубликовав нежное совместное фото с ним в своем Instagram. Ранее Лорак подала на развод с супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причиной такого решения стала неверность мужа, после расставания с которым Ани стала более стройной, эффектной и стильной.
Лолита Милявская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Постройневшая Лолита Милявская, вот уже много лет говорившая о том, что не собирается расставаться со своим размером pluz-size, после новостей о разводе с супругом Дмитрием Ивановым заметно похудела и похорошела. Совпадение? Возможно. Некоторые поклонники переживают за артистку, а другие отмечают, что она стала выглядеть лучше. Кстати, певица еще и закрутила новый роман.
Анастасия Макеева
Фото: Starface
Анастасия Макеева в 2016 году развелась со своим вторым мужем — актером Глебом Матвейчуком. Она тяжело переживала разрыв, но уже через несколько лет вновь вышла замуж. Кроме того, после развода Анастасия стала выглядеть эффектнее и регулярно публиковать фотосессии, в которых демонстрирует себя во всей красе в ярких образах.
Рита Дакота
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рита Дакота недавно объяснила, почему матери-одиночке легче найти достойного мужчину. В 2018 году она развелась с певцом Владом Соколовским, от которого у нее подрастает дочь Мия. Сейчас певица встречается с директором рекламного агентства Федором Белогаем.
Мария Зубкова
Фото: Instagram Марии Зубковой
Несколько месяцев назад рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей второй женой Марией. Она ушла от супруга к баскетболисту Андрею Зубкову, после чего стала публиковать трогательные и вдохновляющие посты в Instagram о том, как она счастлива и любима.
Светлана Бондарчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Бондарчук после официального объявления о разводе с режиссером Федором Бондарчуком открыто начала наслаждаться бурной личной жизнью, завела свой канал на YouTube, где берет интервью у известных людей и показывает, как сама интересно живет. Ее наряды и фотографии в Instagram стали смелее, а сама она как будто вышла из тени супруга и показала, насколько она сама интересна и прекрасна.
Екатерина Солоницкая
Фото: Instagram Екатерины Солоницкой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развелся с женой Екатериной после двадцати лет брака в 2012 году, а три года спустя женился на олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Экс-супруга Пескова не стала делать из развода трагедию. Екатерина живет в Москве и Париже, ведет довольно активную светскую жизнь, занимается благотворительностью и владеет салоном красоты, а несколько лет назад перестала скрывать нового мужчину. Избранником Песковой стал симпатичный молодой человек, выпускник военного училища Андрей Григорьев. «Не бойтесь менять свою жизнь, если она вас не устраивает! Все, что мы имеем сейчас — это результат принятых нами решений в прошлом. В 40 лет жизнь только начинается — я это теперь точно знаю!» — написала она в Instagram.
Фото: instagram, starface, globallookpress, пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!