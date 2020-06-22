«Мы больше не живем вместе»: Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал развод с Полиной Гагариной
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Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
42-летний известный фотограф Дмитрий Исхаков наконец высказался о слухах, связанных с его разводом с 33-летней певицей Полиной Гагариной.
Лаконичный комментарий о том, что сейчас на самом деле происходит в его личной жизни, Дмитрий Исхаков опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за Дмитрия Исхакова в 2014 году, а спустя три года подарила супругу дочь Мию. Этот брак стал для певицы вторым. Ее первым мужем был актер Петр Кислов, от которого она родила сына Андрея. Несколько недель назад появились слухи о расставании Гагариной и Исхакова, которые они предпочитали не комментировать.
Фото: globallookpress, Instagram
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