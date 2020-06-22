«Мы больше не живем вместе»: Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал развод с Полиной Гагариной

Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за Дмитрия Исхакова в 2014 году, а спустя три года подарила супругу дочь Мию. Этот брак стал для певицы вторым. Ее первым мужем был актер Петр Кислов, от которого она родила сына Андрея. Несколько недель назад появились слухи о расставании Гагариной и Исхакова, которые они предпочитали не комментировать.