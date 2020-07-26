Лолита Милявская сообщила, что готова к замужеству с новым возлюбленным

«Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду», — призналась певица. Лолита отметила, что ее новый возлюбленный хорошо зарабатывает и является достойным человеком. О новом кавалере певицы известно немного: он моложе исполнительницы на восемь лет и пока проживает отдельно от возлюбленной.

Лолита Милявская была замужем пять раз. Первым мужем певицы стал однокурсник Александр Беляев. Вторым - Виталий Милявский, брак с которым исполнительница называет фиктивным. Третим мужем Лолиты был Александр Цекало, в творческом союзе с которым Милявская и добилась всероссийской известности, выступая в составе кабаре-дуэта «Академия». Лолита сама призналась, что этот брак был нужен только для того, чтобы оформить отцовство ее дочери Еве, которая родилась от другого мужчины. Четвертым супругом певицы стал бизнесмен Александр Зарубин. Отношения с ним продлились 5 лет, и пара решила разойтись. В пятый раз Милявская вышла замуж за тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Рассталась пара на скандальной ноте. По словам исполнительницы, причиной разрыва стали многочисленные измены супруга.