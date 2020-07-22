Сияющая Гагарина в мини, Муцениеце в платье с высоким разрезом и другие звезды на открытии модного бутика

Для события был выбран легендарный жанр Cinema Drive In Party – просмотр фильма на гигантском экране из автомобиля. В кинотеатре под открытым небом, который возник на один вечер, приглашенных ожидало множество удовольствий и встречи в кругу друзей с соблюдением всех предосторожностей. Среди гостей были Рената Литвинова, Полина Гагарина, Екатерина Варнава, Надежда Оболенцева, Анна Цуканова-Котт, Алеся Кафельникова, Агата Муциенице, Любовь Толкалина, Юлия Хлынина и многие другие.

Одними из самых ярких девушек вечера стали похорошевшие, как отмечают многие, после объявления о разводах со вторыми половинами, Полина Гагарина и Агата Муцениеце. Первая позировала фотографам в шелковом мини-платье кремового оттенка, а вторая — в воздушном полупрозрачном платье с высоким разрезом.