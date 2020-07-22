Сияющая Гагарина в мини, Муцениеце в платье с высоким разрезом и другие звезды на открытии модного бутика
Фото: Пресс-служба
Для события был выбран легендарный жанр Cinema Drive In Party – просмотр фильма на гигантском экране из автомобиля. В кинотеатре под открытым небом, который возник на один вечер, приглашенных ожидало множество удовольствий и встречи в кругу друзей с соблюдением всех предосторожностей. Среди гостей были Рената Литвинова, Полина Гагарина, Екатерина Варнава, Надежда Оболенцева, Анна Цуканова-Котт, Алеся Кафельникова, Агата Муциенице, Любовь Толкалина, Юлия Хлынина и многие другие.
Одними из самых ярких девушек вечера стали похорошевшие, как отмечают многие, после объявления о разводах со вторыми половинами, Полина Гагарина и Агата Муцениеце. Первая позировала фотографам в шелковом мини-платье кремового оттенка, а вторая — в воздушном полупрозрачном платье с высоким разрезом.
Фото: Пресс-служба
Генеральный директор российского филиала Bvlgari Жан-Кристоф Каттин и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов представили новый поп-ап бутик. «Мы приветствуем дорогих гостей в «Крокус Сити Молле» на событии, которое ждали почти двадцать лет. Сегодня оно случилось. Надеемся, Bvlgari у нас надолго, навсегда», — заявил Агаларов
Картину, которую показали гостям, представила Рената Литвинова: «Сегодня мы смотрим «Римские каникулы» — волшебный фильм про любовь и Рим. Он само воплощение дома Bvlgari, где все щедро и никогда не бывает «слишком много»! Вообще, Дом Bvlgari своими корнями глубоко связан с кино, со звездами. Среди главных клиенток были Элизабет Тейлор и Анна Маньяни, которые всегда снимались в настоящих украшениях, которые для них специально сочиняли ювелиры Bvlgari. Теперь это культовые кольца и ожерелья, которые выставляются в музеях! И все хотят такие же».
Фото: Пресс-служба
После этих слов кинодивы Эмин Агаларов, Жан-Кристоф Каттин, Рената Литвинова вместе с другом бренда Bvlgari Марией Миногаровой и молодым талантливым актером Анаром Халиловым перерезали символическую ленточку. Действие транслировалось на гигантский экран под аплодисменты собравшихся. Гости угощались летними лакомствами в итальянском стиле и отправлялись на милых двухместных багги в бутик — знакомиться с прибывшими новинками и выставочными раритетами. А когда на экране состоялась развязка романтичной киноистории, небо озарил праздничный фейерверк.
Фото: пресс-служба
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