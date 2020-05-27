Полина Гагарина рассказала, как живет после расставания со вторым мужем: «Появилось время на себя»
Фото: Starface
Неделю назад стало известно, что 33-летняя Полина Гагарина рассталась со вторым супругом — 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым. Сами они заявления не делали, но пресса узнала, что они больше не живут вместе. Исхаков подтвердил разрыв отношений, заявив, что официально документы пока не оформлены.
Полина продолжает хранить молчание на эту тему. Но в Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала, как сейчас живет, и отметила, что во время самоизоляции у нее появилось больше времени на себя.
Фото: Instagram Дмитрия Исхакова
«Помню, как начались новости про вирус. Февраль, мы особенно не придавали этому значения, не верили в его масштабы, в его силу и скорость. Мы никогда не сталкивались в реальности с тем, что видели про эпидемии в фильмах-катастрофах, с вирусами, о которых знали из истории, например о чудовищной испанке, которая поразила мир 100 лет назад. С началом карантина у меня было ощущение, что это все "неправда", не так серьезно, что вот-вот и мы снова заживем привычной жизнью. Ну неделя, ну две... И вроде как дела есть, и активность съемочная, и концерты продолжаются, пусть и в новом формате. И вот наступил май — у меня поменялся распорядок дня, изменились привычки, появилось время для себя — и впервые в жизни не было суеты. И сейчас бывают дни, когда я забываю, какой сегодня день недели. И знаете, я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым. Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг. Давайте вернемся лучшими в новый мир!», — написала Полина Гагарина в своем микроблоге.
«Ждем окончание и надеемся на осенние концерты, зарядимся энергией после долгого карантина», «Богинюшка», «Чудесная», «Это все как будто не с нами происходит», «Точно так и надо воспринимать этот непростой период. Как время для себя! После осознания этого, становится намного легче жить», «Да уж... Даже вашего Димона вирус выкосил», «Полинушка, вы лучшая», — написали певице в комментариях.
Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. У них есть маленькая дочь Мия, а у Полины — сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram Дмитрия Исхакова, Starface
Видео: МУЗ-ТВ
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