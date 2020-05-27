Полина Гагарина рассказала, как живет после расставания со вторым мужем: «Появилось время на себя»

«Помню, как начались новости про вирус. Февраль, мы особенно не придавали этому значения, не верили в его масштабы, в его силу и скорость. Мы никогда не сталкивались в реальности с тем, что видели про эпидемии в фильмах-катастрофах, с вирусами, о которых знали из истории, например о чудовищной испанке, которая поразила мир 100 лет назад. С началом карантина у меня было ощущение, что это все "неправда", не так серьезно, что вот-вот и мы снова заживем привычной жизнью. Ну неделя, ну две... И вроде как дела есть, и активность съемочная, и концерты продолжаются, пусть и в новом формате. И вот наступил май — у меня поменялся распорядок дня, изменились привычки, появилось время для себя — и впервые в жизни не было суеты. И сейчас бывают дни, когда я забываю, какой сегодня день недели. И знаете, я очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым. Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг. Давайте вернемся лучшими в новый мир!», — написала Полина Гагарина в своем микроблоге.

«Ждем окончание и надеемся на осенние концерты, зарядимся энергией после долгого карантина», «Богинюшка», «Чудесная», «Это все как будто не с нами происходит», «Точно так и надо воспринимать этот непростой период. Как время для себя! После осознания этого, становится намного легче жить», «Да уж... Даже вашего Димона вирус выкосил», «Полинушка, вы лучшая», — написали певице в комментариях.

Напомним, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. У них есть маленькая дочь Мия, а у Полины — сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым.