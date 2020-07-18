Сияющая Агата Муцениеце в дерзком платье появилась на открытии фестиваля «ГОРЬКИЙ Fest»

Президент кинофестиваля Михаил Пореченков выступил с приветственным словом. Он поблагодарил всех, кто принял участие в открытии и выразил признательность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за то, что он разрешил провести фестиваль после снятия ограничительных мер, введенных в области из-за коронавируса.

«Мы осознаем, что актуальная эпидемиологическая ситуация в России в целом и в регионе в частности накладывает по-прежнему ряд ограничений, и мы ведем себя максимально осторожно. Но мы также осознаем, что в это непростое время искусство может действительно вдохновлять. Кино помогает нам не только отвлечься, оно заставляет думать, и в нынешних обстоятельствах нам кажется это особенно важным», - отметила во вступительной речи генеральный продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева

В первый день фестиваля свою награду получил Константин Хабенский. В прошлом году он был удостоен приза за вклад в развитие современного российского кинематографа, но тогда не смог присутствовать на фестивале.

«Спасибо огромное, мне чертовски приятно. Хочу выразить мое восхищение организаторам фестиваля, потому что надо иметь определенное мужество, чтобы, во-первых, решиться, во-вторых, чтобы сделать, и, в третьих, чтобы уговорить нас всех сюда приехать. Есть что-то большее, ради чего и кино снимается, ради чего и дороги строятся. Это человеческая жизнь», - поблагодарил за награду актер.

В этом году пандемия внесла существенные корректировки в программу. Кинопоказы, как и прежде, останутся бесплатными, но будут проходить с соблюдением всех эпидемиологических ограничений. В связи с этим количество билетов будет ограничено.

Но никакие строгие санитарные правила не помешали звездам блеснуть красивыми нарядами. Одним из самых ярких на красной ковровой дорожке стал образ Агаты Муцениеце. Она появилась перед фотографами в белом платье, расшитом стразами и с зачесанными назад волосами. Кристина Бабушкина же отдала предпочтение строгому белому костюму и лаконичному конскому хвосту. За причёски звёзд на открытии кинофестиваля Горький Fest отвечали стилисты Wella Professionals.