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Анастасия Макеева показала тайного мужа, которого прятала больше года

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Макеева

Фото: Instagram

Актриса опубликовала фотографию с избранником и рассказала о романтичной поездке на Мальдивы.

Анастасия Макеева в 2016 году развелась со своим вторым мужем — актером Глебом Матвейчуком. Она тяжело переживала разрыв, но уже через несколько лет вновь вышла замуж. Но нового избранника актриса прятала от посторонних глаз. На ее странице в социальной сети любимый мужчина присутствовал, едва появляясь в кадре.

Instagram
Instagram

Из-за скрытности Анастасии ее подписчики даже периодически задавали вопрос: а есть ли муж? И теперь она развеяла их сомнения, представив его в Instagram. Имени его она не назвала, но в комментариях один из знакомых написал, что мужа Анастасии зовут Александр.

«Красивая пара», «Фигурка высший класс, красивая», «Настенька, ножки — огонь, не прячь под длинными платьями», — написали ей в комментариях.

Напомним, что брак Макеевой с Матвейчуком длился 6 лет, а ее первым супругом был актер Петр Кислов, который после женился на Полине Гагариной.

Фото и видео: Instagram

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