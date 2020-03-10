Анастасия Макеева показала тайного мужа, которого прятала больше года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Анастасия Макеева в 2016 году развелась со своим вторым мужем — актером Глебом Матвейчуком. Она тяжело переживала разрыв, но уже через несколько лет вновь вышла замуж. Но нового избранника актриса прятала от посторонних глаз. На ее странице в социальной сети любимый мужчина присутствовал, едва появляясь в кадре.
Из-за скрытности Анастасии ее подписчики даже периодически задавали вопрос: а есть ли муж? И теперь она развеяла их сомнения, представив его в Instagram. Имени его она не назвала, но в комментариях один из знакомых написал, что мужа Анастасии зовут Александр.
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В этот день год назад 😜 Помню эту скоропостижную поездку на Мальдивы😂У вас было такое,когда ты просыпаешься дома и расписан график на 2 недели вперёд ,а через 2 часа у тебя уже билеты на Мальдивы и ты даже ещё не осознал,что надо собрать чемодан😂😂😂😂А виновницей сего события тогда была госпожа Чехова 😝🤟 @achekhova 😘
«Красивая пара», «Фигурка высший класс, красивая», «Настенька, ножки — огонь, не прячь под длинными платьями», — написали ей в комментариях.
Напомним, что брак Макеевой с Матвейчуком длился 6 лет, а ее первым супругом был актер Петр Кислов, который после женился на Полине Гагариной.
Фото и видео: Instagram
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