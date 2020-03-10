Анастасия Макеева показала тайного мужа, которого прятала больше года

Из-за скрытности Анастасии ее подписчики даже периодически задавали вопрос: а есть ли муж? И теперь она развеяла их сомнения, представив его в Instagram. Имени его она не назвала, но в комментариях один из знакомых написал, что мужа Анастасии зовут Александр.