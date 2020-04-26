Дарья Мороз триумфально вернулась в шоу «Танцы со звездами»

В это воскресенье, 26 апреля, в эфир вышел очередной выпуск популярного шоу «Танцы со звездами». Неделю назад проект покинули Дарья Мороз и Святослав Герасимов, однако зрители решили дать паре второй шанс. Андрей Малахов инициировал повторное голосование во время первого интервью с актрисой после ухода из «Танцев». В начале сегодняшнего тура ведущий анонсировал появление пары на паркете, однако окончательное решение оставалось за зрителями и было озвучено в конце программы. Первыми в новом туре выступили фавориты зрительского голосования Иван Стебунов и Инна Свечникова, удивившие венским вальсом на мелодию «Черный кот». Оригинальной деталью номера стал кубок победителя «Танцев со звездами», танцевальную борьбу за который устроила пара. Жюри, в которое входят Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе, оценили выступление в 29 баллов.

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев станцевали под Moon River из фильма «Завтрак у Тиффани». Во время обсуждения танца звезда Comedy Woman рассказала о тяжелой травме ноги, полученной за день до выступления: «Врач сказал, что нужен гипс». Однако благодаря слаженной работе Николая Цискаридзе и Дениса Тагинцева и помощи спортивного врача Екатерина получила возможность выступить на паркете. American Smooth был оценен в 35 баллов.

Мария Ивакова расплакалась после своего выступления. Звезда «Орла и решки» призналась, что перепутала шаги: «Я не хочу подвести Женю (Евгения Папунаишвили – прим.ред.)». Фокстрот под «Летний дождь» из репертуара Игоря Талькова жюри оценили в 30 баллов.

Дарья Мороз и Святослав Герасимов триумфально вернулись в проект «Танцы со звездами» — за возвращение пары проголосовали 97,7% зрителей. В четвертом туре пара представила квикстеп.

Мы публикуем результаты четвёртого тура одиннадцатого сезона шоу «Танцы со звездами».

Алена Бабенко и Максим Петров — 37

Александр Молочников и Анастасия Мельникова — 36

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев — 35

Дарья Мороз и Святослав Герасимов — 32

Артем Ткаченко и Валерия Семенова — 31

Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили — 30

Иван Стебунов и Инна Свечникова — 29

Андрей Чернышов и Анна Мельникова — 29

Мария Порошина и Евгений Раев — 28

Андрей Соколов и Екатерина Осипова — 27

Пару, которая покинет проект, помогут выбрать зрители путем смс-голосования. Суммарные баллы зрителей и жюри будут озвучены в начале следующего эфира. Участники, набравшие минимальное количество баллов, закончат свое участие в шоу. Следите за новыми выпусками проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» каждое воскресенье в 17:30.