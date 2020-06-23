«Вижу, заскучали»: Анастасия Макеева раззадорила фанатов смелым фото в одной лишь шубе

38-летняя Анастасия Макеева раззадорила фанатов в Instagram откровенным снимком/ По ее мнению, подписчики заскучали, и она решила немного взбудоражить их.

На странице актрисы и певице появилось фото, на котором она позирует обнаженной и в одной лишь шубе. «Вижу, вы заскучали. Пора это исправить. Какие эмоции вызывает у вас эта фотография?», — поинтересовалась она у фолловеров.