«Вижу, заскучали»: Анастасия Макеева раззадорила фанатов смелым фото в одной лишь шубе
Фото: Instagram Анастасии Макеевой
38-летняя Анастасия Макеева раззадорила фанатов в Instagram откровенным снимком/ По ее мнению, подписчики заскучали, и она решила немного взбудоражить их.
На странице актрисы и певице появилось фото, на котором она позирует обнаженной и в одной лишь шубе. «Вижу, вы заскучали. Пора это исправить. Какие эмоции вызывает у вас эта фотография?», — поинтересовалась она у фолловеров.
«Потрясающее фото, Анастасия, вы шикарны!», «Настроение поднялось», «Вау, какая красота, фото — огонь», «Восхищение! Красота! Мне очень нравится», «Мистика и восторг», «Эта фотография вызывает только положительные эмоции, хочется очень внимательно рассматривать все детали, Анастасия прекрасная», «Чертовски хороша», «Эмоции?! Только то, что наша краснодарская красавица голенькая... Красивое фото получилось, конечно же! Ноги так всегда вообще супер», «Настена, это очень эротично, не пошло и очень красиво», «Сказочно», «Уже 100 раз пересмотрел это фото! Наверное, из-за необыкновенно красивой природы?!», — написали в комментариях под фото.
А вам понравился снимок Анастасии?
Фото и видео: Instagram Анастасии Макеевой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!