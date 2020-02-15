56-летней Лолите не привыкать удивлять публику своими аутфитами. В минувшую пятницу певица стала гостьей «Праздника для всех влюбленных», организованного телеканалом МУЗ-ТВ на сцене Государственного Кремлевского дворца. Для мероприятия Лолита выбрала сияющее серебристое мини-платье с бахромой, которое дополнила широким черным ремнем и полусапожками в тон. Напомним, в конце минувшего года Лолита Милявская объявила о разводе с молодым супругом Дмитрием Ивановым. Пользователи Сети уже неоднократно отмечали, что развод пошел на пользу артистке — Лолита похудела и похорошела: «Лолита, я потеряла дар речи, вы сногсшибательны», «Это не старая фотка? Это сейчас?», «Это не фотошоп?», «Роскошная женщина! А какие ноги», «Вот это ножки», «Какие у Вас потрясающе красивые ноги», «Как же вы похудели», «Похудела так классно!!!», «Вот что значит избавилась от груза замужества, похудела, похорошела. Помолодела», «Девушка Лола вышла на волю», «Наша Дита фон Тиз», «Шикарная женщина», «Развод только на пользу», — восхищались певицей поклонники под одним из снимков в ее блоге. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram, GloballookpressВидео: YouTube/Лолита МилявскаяПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!