Влюбленный взгляд и море нежности: Богомолов показал идеальные семейные отношения с Собчак

«Какой влюбленный взгляд у Ксении Анатольевны, как много говорят глаза», «Такие вы милые, Ксения с Вами нереально преобразилась», «Как расцвела Ксюша! Любовь всегда творит чудеса. Константин, вы замечательный! Ваша пара- огонь», «Красивые и очень-очень счастливые», «Даже я растаяла как пирожка на солнце», «Ксения с такой любовью смотрит на него», «Глазки горят у обоих, красивая пара», «Ксения, счастье Вам к лицу», «Очень приятно видеть вас такой», «Идеальная пара!», «Ну, одно лицо ... похожи», «Похожи стали», — пишут фолловеры пары в комментариях.

Напомним, что Константин Богомолов и Ксения Собчак поженились в сентябре прошлого года. Девизом свадьбы стали слова «Пока смерть не разлучит нас», стилистика была соответствующей — на запланированное на пятницу 13-е мрачное торжество пара прибыла на похоронном катафалке. Жених с невестой поженились в Грибоедовском загсе столицы, а в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот — обвенчались. Подробности церемонии ищите здесь.