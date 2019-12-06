Экс-жена рыжего «иванушки» выходит замуж за баскетболиста: «Люблю тебя до Луны»

И всего через три месяца после официального развода Марина и Андрей объявили о своей помолвке. Влюбленные опубликовали на своих страницах в Instagram фотографию, на котором девушка показывает помолвочное кольцо.

«Люблю тебя до Луны и обратно», — написала 34-летняя Марина Григорьева-Аполлонова, поставив хэштеги #семья, #любовь, #счастье, #ясказалада. «Вместе до конца», — написал Андрей Зубков.