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Экс-жена рыжего «иванушки» выходит замуж за баскетболиста: «Люблю тебя до Луны»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей Зубков сделал любимой предложение, она согласилась

Фото: Instagram

Марина показала помолвочное кольцо с бриллиантом.

Несколько месяцев назад рыжий «иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов расстался со своей второй женой Марией. Девушка ушла от супруга к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.

И всего через три месяца после официального развода Марина и Андрей объявили о своей помолвке. Влюбленные опубликовали на своих страницах в Instagram фотографию, на котором девушка показывает помолвочное кольцо.

«Люблю тебя до Луны и обратно», — написала 34-летняя Марина Григорьева-Аполлонова, поставив хэштеги #семья, #любовь, #счастье, #ясказалада. «Вместе до конца», — написал Андрей Зубков.

Фото: Instagram

Друзья и подписчики поздравили влюбленных. «Какая красивая пара», «Поздравляем и счастья вам», «Отличные новости», «Ураааааа! Как же это круто! От всей души поздравляю вас с этим событием! Это здорово. Прекрасно! Счастья Вам! Берегите друг друга», — написали в комментариях.

Марина и Андрей Григорьев-Аполлонов прожили вместе 16 лет. У них есть два сына Иван и Артемий. Бывшие супруги постарались сохранить нормальные отношения ради и детей и воспитывают их вместе. «Иванушка» долго отрицал, что в его семье разлад, но после признался, что они с Марией больше не вместе. Примечательно, что первая (фактическая) жена певца Мария также ушла от него к баскетболисту и тоже Андрею — Кириленко.

Фото и видео: Instagram

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