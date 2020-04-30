«Каждую секунду делаешь меня счастливой»: экс-супруга рыжего «Иванушки» показала идиллию с новым мужем
Фото: Instagram
«Happy Anniversary my LOVE❣️ ...когда не нужны слова ... когда рядом... тот самый , c которым ты.....просто дышишь... Спасибо за то, что ты есть, мой любимый и за то, что каждую секунду делаешь меня счастливой!!! Я люблю нас!!!», — подписала Мария нежный снимок, на котором позирует вместе с мужем на берегу моря.
Фото: Instagram
Напомним, о том, что Мария ушла от рыжего «Иванушки» стало известно весной 2019 года. Григорьев-Аполлонов долго отрицал этот факт. Но после все стало ясно: супруга певца опубликовала в социальной сети фото с новым возлюбленным. На развод она подала в сентябре, месяц спустя получила предложение руки и сердца, а в конце декабря уже вышла замуж. 12 января в семье Марии и Андрея Зубковых произошло радостное событие – в одном из элитных московских роддомов на свет появился их сын, которого назвали Александром. От брака с Андреем Григорьевым-Аполлоновым у Марии есть два сына — 13-летний Иван и 11-летний Артем.
Фото: Instagram
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