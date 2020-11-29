Розы и любовные стихи: как Топурия, Нюша, Навка и другие звезды отмечают День матери

Лариса Гузеева показала фотографию мамы в молодости и тронула фолловеров добрым поздравлением: «Ангел мой мамочка. Любовь моя. Самая моя большая любовь. Спасибо, что была. Незабвенная. Единственная. Моя маленькая. Прекрасная моя. Каждую минуту, каждый миг помню и благословляю Небо, что ты моя. Прости, что огорчала, прости , что недодала. Всех с Днем Матери».

К слову, недавно мы писали, как Навка пришла на открытие «ГУМ-Катка» с дочкой и мужем, а Барановская с сыновьями. В Москве прошло торжественное открытие юбилейного сезона «ГУМ-Катка». В этом году ему исполняется 15 лет.