Розы и любовные стихи: как Топурия, Нюша, Навка и другие звезды отмечают День матери
Фото: Instagram
Российские звезды активно делятся снимками и видео с мамами и детьми. Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Мария Горбань, Виктория Лопырева, Максим Виторган поспешили поделиться архивными фото с любимыми мамами и поздравить их с праздником. Кети Топурия разместила в Stories трогательное видео с дочерью, которая устроила звездной маме сюрприз и прочитала стихотворение и подарила ей открытку, сделанную своими руками. Анне Седоковой и Нюше преподнесли с утра роскошные букеты из десятков роз, Лиза Галкина устроила маме целое представление. Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова опубликовала фото, сделанное в первые месяцы ее материнства и написала: «Однажды ты становишься мамой, и это меняет весь твой МИР. С Днем матери! Благодарна своей мамуле за жизнь, любовь, заботу и все наши разговоры. Моя мама не любит фотографироваться да и публичности, но я когда-то уговорю ее и покажу вам свою красавицу!».
Юлия Снигирь рассказала о первой разлуке с мамой: «Отдельно от мамы я начала жить в 17 лет, когда переехала в Москву. И мне всегда казалось, что я страшно самостоятельный и независимый человек. Пока не родился Федя. Вот тут-то я и поняла, что мама — главная моя опора и поддержка. Только она знает, как уговорить внука съесть котлетку и почистить зубы. Только она умеет строго следить за его режимом и никогда не забудет дать ему утром витамин Д. И хотя я часто ворчу на нее и ленюсь отвечать на все ее вопросы, но маму я, конечно, люблю. И тщательно слежу за ее здоровьем, потому что она, как нормальный советский человек, не ориентируется в новых технологиях и достижениях медицины».
Яна Рудковская рассказала о прелестях быть мамой и поздравила своих подписчиц: «Доброе утро, всех женщин с праздником «С Днем Матери»! Любви, счастья и здоровья всем мамам и чтобы все наши дети приносили нам всем только радость! У меня 4 сына! Это не только большое счастье, но и большая ответственность перед каждым из них. Дать максимум возможного, научить и уберечь от ошибок, раскрыть талант ребенка — задача любой мамы. Мне кажется многие женщины со мной согласятся. Арсюше вот пошел 3 месяц! Растет богатырь и я очень рада, что забот и хлопот у меня прибавилось, кто бы что не говорил !!!! Это большое счастье!»
Лариса Гузеева показала фотографию мамы в молодости и тронула фолловеров добрым поздравлением: «Ангел мой мамочка. Любовь моя. Самая моя большая любовь. Спасибо, что была. Незабвенная. Единственная. Моя маленькая. Прекрасная моя. Каждую минуту, каждый миг помню и благословляю Небо, что ты моя. Прости, что огорчала, прости , что недодала. Всех с Днем Матери».
К слову, недавно мы писали, как Навка пришла на открытие «ГУМ-Катка» с дочкой и мужем, а Барановская с сыновьями. В Москве прошло торжественное открытие юбилейного сезона «ГУМ-Катка». В этом году ему исполняется 15 лет.
Фото и видео: Instagram
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