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Пышные юбки, оттенки леденцов и другие модные приемы Яны Рудковской

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Яна Рудковская

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская увлекается модой и не скупится на вещи из новых коллекций любимых брендов, среди которых Christian Dior и Louis Vuitton. За любовь к логомании и дизайнерским total образам с заветными монограммами бизнесвумен часто критикуют в Сети. Но больше всего хейтеров беспокоит длина юбок и платьев, которые выбирает звезда. Одно можно сказать наверняка: бесконечные ноги определенно стоит демонстрировать. Рассказываем, какие модные приемы Яны Рудковской стоит взять на карандаш!

Объемный пуховик + берцы

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

На каток — во всеоружии! В ход идут базовые черные брюки, дутая куртка О-силуэта — остромодное спасение от прохлады на катке. На одном из спортивных мероприятий Рудковскую раскритиковали за наряд с туфлями-слингбэками на шпильках, а заодно и за отсутствие колготок. В бой вышли актуальные берцы на брутальной подошве с узнаваемыми монограммами Christian Dior. Дополнила образ вместительная сумка-шоппер и защитная маска в тон образу.

  1. Ботинки S.Oliver, 6 690 руб. 2. Свитер H&M, цена по запросу. 3. Куртка «Снежная Королева» x Lina Dembikova, 5 940 руб. 4. Джинсы Calvin Klein Jeans, цена по запросу. 5. Сумка Zara, 3 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Все самые стильные идеи лежат на поверхности: сочетание базовых оттенков всегда дает беспроигрышный результат. Миксуем по формуле: базовые джинсы средней или высокой посадки плюс уютный объемный свитер. Кутаемся в объятия дутой куртки цвета мокрого асфальта, а через снежные сюрпризы ноября пробираемся в грубых ботинках в лучших традициях милитари.

Total образ в конфетных оттенках

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Классика стиля Яны Рудковской — сочетание пышных миди-юбок из фатина и силуэтных блейзеров, цитирующих нью лук — изобретение Кристиана Диора. Носить конфетные и кремовые оттенки у звезды стоит поучиться и не бояться переходить на светлую сторону. Рабочая униформа светской львицы — жакет цвета розовой пудры с акцентом на талии и летящая юбка. Обязательный (и стильный) ход — микросумка — пожалуй, главный аксессуар года.

  1. Ботильоны Alla Pugachova, 15 990 руб. 2. Жакет Mango, 2 499 руб. 3. Серьги «Ювелирочка», цена по запросу. 4. Сумка Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 5. Юбка H&M, 1 279 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сохраняем идею для предстоящих зимних праздников: ограничения — не повод не наряжаться! Рифмуйте оттенки пудры в разных пропорциях, экспериментируйте с текстурами. Предлагаем снова обратить внимание на плиссированные юбки, особенно если одна такая в вашем гардеробе уже есть. Не прячем в дальний ящик до весны, а совмещаем с классическим жакетом и обувью на изящном kitten heel.

Бохо-шик

Фото: Instagram @rudkovskayaofficial

Элегантные образы с богемным шиком — еще один часто встречающийся в модной хронике Яны Рудковской лайфхак. На этот раз героем стало шифоновое макси-платье с принтом, которое показало абсолютную совместимость с косухой и сапогами в духе вестерн. Завершили look крупные солнцезащитные очки квадратной формы и одна из главных героинь коллекции бизнесвумен — сумка-седло.

  1. Ботинки Portal, 10 990 руб. 2. Куртка Topshop, 6 000 руб. 3. Очки Versace, цена по запросу. 4. Платье Mango, 4 849 руб. 5. Сумка Topshop, 2 550 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Следуем рецепту звезды и выстраиваем образ вокруг свободного платья А-силуэта. Совместить деталь можно с чем угодно: от грубых казаков до актуальных челси на тракторной подошве. А за идеальной гиперобъемной дубленкой-косухой из экокожи советуем отправиться, не мешкая: самой модной верхней одежде зимы грозит тотальный sold out.

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Фото: Instagram @rudkovskayaofficial / Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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