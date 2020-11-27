Пышные юбки, оттенки леденцов и другие модные приемы Яны Рудковской

Следуем рецепту звезды и выстраиваем образ вокруг свободного платья А-силуэта. Совместить деталь можно с чем угодно: от грубых казаков до актуальных челси на тракторной подошве. А за идеальной гиперобъемной дубленкой-косухой из экокожи советуем отправиться, не мешкая: самой модной верхней одежде зимы грозит тотальный sold out.

Ранее мы рассказывали о стайлинг-трюках, которыми пользуется Ксения Бородина. Телеведущая умело носит самую экстремальную длину, брутальные вещи из кожи, обыгрывает стиль милитари. Подробнее читайте на Passion.ru.