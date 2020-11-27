Пышные юбки, оттенки леденцов и другие модные приемы Яны Рудковской
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Объемный пуховик + берцы
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
На каток — во всеоружии! В ход идут базовые черные брюки, дутая куртка О-силуэта — остромодное спасение от прохлады на катке. На одном из спортивных мероприятий Рудковскую раскритиковали за наряд с туфлями-слингбэками на шпильках, а заодно и за отсутствие колготок. В бой вышли актуальные берцы на брутальной подошве с узнаваемыми монограммами Christian Dior. Дополнила образ вместительная сумка-шоппер и защитная маска в тон образу.
Фото: Архивы пресс-служб
Все самые стильные идеи лежат на поверхности: сочетание базовых оттенков всегда дает беспроигрышный результат. Миксуем по формуле: базовые джинсы средней или высокой посадки плюс уютный объемный свитер. Кутаемся в объятия дутой куртки цвета мокрого асфальта, а через снежные сюрпризы ноября пробираемся в грубых ботинках в лучших традициях милитари.
Total образ в конфетных оттенках
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Классика стиля Яны Рудковской — сочетание пышных миди-юбок из фатина и силуэтных блейзеров, цитирующих нью лук — изобретение Кристиана Диора. Носить конфетные и кремовые оттенки у звезды стоит поучиться и не бояться переходить на светлую сторону. Рабочая униформа светской львицы — жакет цвета розовой пудры с акцентом на талии и летящая юбка. Обязательный (и стильный) ход — микросумка — пожалуй, главный аксессуар года.
Фото: Архивы пресс-служб
Сохраняем идею для предстоящих зимних праздников: ограничения — не повод не наряжаться! Рифмуйте оттенки пудры в разных пропорциях, экспериментируйте с текстурами. Предлагаем снова обратить внимание на плиссированные юбки, особенно если одна такая в вашем гардеробе уже есть. Не прячем в дальний ящик до весны, а совмещаем с классическим жакетом и обувью на изящном kitten heel.
Бохо-шик
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Элегантные образы с богемным шиком — еще один часто встречающийся в модной хронике Яны Рудковской лайфхак. На этот раз героем стало шифоновое макси-платье с принтом, которое показало абсолютную совместимость с косухой и сапогами в духе вестерн. Завершили look крупные солнцезащитные очки квадратной формы и одна из главных героинь коллекции бизнесвумен — сумка-седло.
Фото: Архивы пресс-служб
Следуем рецепту звезды и выстраиваем образ вокруг свободного платья А-силуэта. Совместить деталь можно с чем угодно: от грубых казаков до актуальных челси на тракторной подошве. А за идеальной гиперобъемной дубленкой-косухой из экокожи советуем отправиться, не мешкая: самой модной верхней одежде зимы грозит тотальный sold out.
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Фото: Instagram @rudkovskayaofficial / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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