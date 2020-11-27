Кети Топурия рассказала о набранном во время беременности весе: «Сидим дома, много едим»

На днях 34-летняя Кети Топурия во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал чиновник Лев Деньгов. А вскоре у них родится первенец. Артистка много времени проводит дома — и из-за самоизоляции, и из-за того, что срок беременности уже большой.

«СтарХиту» Кети рассказала, что в ожидании ребенка набрала больше, чем в первый раз, но она не переживает из-за этого. «На диетах не сижу, не ограничиваю себя ни в чем. В первую беременность набрала, конечно, меньше. Сейчас из-за пандемии мы в основном сидим дома и, от нечего делать, больше едим. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет», — разоткровенничалась солистка «А`Студио».

Кети и Лев готовятся к появлению малыша, закупают вещи для него. Кети не строит долгоиграющие планы, потому что неизвестно, что будет в дальней перспективе. «К работе хочу вернуться через пару месяцев после родов. Но неизвестно, что будет с индустрией из-за коронавирусных ограничений», — комментирует она.

Топурия долгое время скрывала беременность, отвергая все слухи о том, что она в положении. Большой живот она впервые показала совсем недавно, на премьере клипа на песню «Се ля ви». Правда, за несколько дней до этого в Сети появилось фото, снятое людьми, которые одновременно с Топурией и Деньговым отдыхали в Дубае. На снимке Кети загорала на шезлонге, и после этого всем стало очевидным — скоро она станет мамой.

Для певицы ребенок станет вторым, у нее есть 5-летняя дочь Оливия от первого мужа Льва Гейхмана, а у ее мужа растут сын и дочь.