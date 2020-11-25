Гарри — актер, Лиза — режиссер: дети Пугачевой и Галкина сняли забавное домашнее кино
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин в очередной раз порадовал поклонников, которые обожают его 7-летних детей Лизу и Гарри. Телеведущий показал, как двойняшки снимают домашний фильм: Лиза выступила в роли режиссера, а Гарри исполнил главную роль.
По команде сестры сын Пугачевой и Галкина артистично плюхнулся на диван. А после он обработал видео, сделав его в обратном направлении и в замедленном движении, чем рассмешил отца.
Фанаты семьи Галкиных не устают говорить знаменитым супругам и их детям комплименты, отмечая, как прекрасно воспитаны Лиза и Гарри. Дети Пугачевой и Галкина занимаются с педагогами с раннего возраста, изучая несколько иностранных языков, музыку, естествознание и другие науки, полезные для малышей. Кроме того, у каждого ребенка есть персональная няня. В Instagram телеведущий не раз хвастался талантами детей.
1 сентября Лиза и Гарри пошли в первый класс элитной школы, где за их обучение родители платят больше 1,5 млн рублей в год. На праздничной линейке Алла Пугачева не сдержала эмоций от радости и гордости и расплакалась.
Ранее Максим Галкин поздравил супругу с 19-й годовщиной отношений, показал зарядку детей перед выходом в школу и то, как начинается семейное утро в выходной день.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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