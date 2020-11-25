Гарри — актер, Лиза — режиссер: дети Пугачевой и Галкина сняли забавное домашнее кино

Фанаты семьи Галкиных не устают говорить знаменитым супругам и их детям комплименты, отмечая, как прекрасно воспитаны Лиза и Гарри. Дети Пугачевой и Галкина занимаются с педагогами с раннего возраста, изучая несколько иностранных языков, музыку, естествознание и другие науки, полезные для малышей. Кроме того, у каждого ребенка есть персональная няня. В Instagram телеведущий не раз хвастался талантами детей.

1 сентября Лиза и Гарри пошли в первый класс элитной школы, где за их обучение родители платят больше 1,5 млн рублей в год. На праздничной линейке Алла Пугачева не сдержала эмоций от радости и гордости и расплакалась.

Ранее Максим Галкин поздравил супругу с 19-й годовщиной отношений, показал зарядку детей перед выходом в школу и то, как начинается семейное утро в выходной день.