«Этелька смешная»: жена Виторгана показала старшую дочь в необычном головном уборе отца

«Моя младшая, когда в садик при синагоге ходила, очень завидовал мальчикам, что у них кипа», «Великолепно-милая, прекрасная Этелька. Здоровья и благополучия вам всем, мы вас очень любим», «Этель похожа на своего старшего брата Максима и на папу. Будет счастливой», «Дети всегда классные и смешные. Я, когда была маленькая, любила папину майку надевать и трусы, вот это было смешно для родителей», «Очень классные у вас детки!», «Настоящая леди предпочитает шляпки. Вуальки не хватает! Чудесная девочка!», — прокомментировали подписчики.

Ирина и Эммануил Виторган впервые стали родителями зимой 2018 года, через 18 лет после начала совместной жизни. Отцу тогда было уже 78 лет, а матери — далеко за 50. Виторганы не вдавались в подробности, но намекали, что Ирина сама выносила Этель. Правда, в одном интервью знакомые пары отметили, что не видели ее с животом.

Когда в августе 2019-го родилась их вторая дочь Клара, супруги уже не стали скрывать, что воспользовались услугами суррогатной матери.