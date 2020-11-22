Анна Седокова в эффектном купальнике высказалась о «сроке годности женщины»

Исполнительница хита «Шантарам» призналась в том, что ее постоянно атакуют хейтеры, которые напоминают ей о ее возрасте. Она также отметила, что ее часто называют «старухой, которая поет песни о любви малолеток».

Кроме того, Седокова пожаловалась, что под ее радостным и счастливым свадебным постом женщины оставляют множество нелицеприятных комментариев. Анна не поддерживает такое поведение и считает, что мизогиния - это ужасно. Мы полностью разделяем точку зрения знаменитости, а вы?