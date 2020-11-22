Анна Седокова в эффектном купальнике высказалась о «сроке годности женщины»
Фото: @annasedokova / Instagram
Исполнительница хита «Шантарам» призналась в том, что ее постоянно атакуют хейтеры, которые напоминают ей о ее возрасте. Она также отметила, что ее часто называют «старухой, которая поет песни о любви малолеток».
Кроме того, Седокова пожаловалась, что под ее радостным и счастливым свадебным постом женщины оставляют множество нелицеприятных комментариев. Анна не поддерживает такое поведение и считает, что мизогиния - это ужасно. Мы полностью разделяем точку зрения знаменитости, а вы?
Экс-солистка группы «ВИА Гра» вспомнила историю из детства. Как-то она побывала с народным ансамблем за границей и там впервые увидела ухоженных, привлекательных и нарядных женщин, которым было намного больше 60 лет. Однако в родной стране в этом возрасте женщины уже считались бабушками и ходили в платочках. «Прошло 25 лет, и я всё так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту? Взвешивать, как мясо на весах, ее морщины, неровности кожи и кг. Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода? Или после двух и трёх детей? Или не замужнюю в 35? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь», — порассуждала многодетная мама.
Фото и видео: Instagram Анны Седоковой
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