Навка пришла на открытие «ГУМ-Катка» с дочкой и мужем, а Барановская с сыновьями
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премьере гостям представили целое шоу: был показан фрагмент из мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и отрывок из мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В выступлениях участвовали лучшие российские фигуристы: Алина Загитова, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас.
«Я здесь уже во второй раз, это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке... Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду тут выступать», –рассказала журналистам Загитова.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
После олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию для всех желающих.
«Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду. И сегодня мы рады здесь вас встречать, вся наша большая команда ледового шоу Татьяна Навки и Петра Чернышова... Уже четвертый год мы здесь, на этом чудесном льду рады вас приветствовать и первыми открывать этот фееричный лед», – поделилась Татьяна Навка. Она, кстати, посетила премьеру вместе со своим мужем Дмитрием Песковым и с младшей дочкой Надеждой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премьеру также пришли и многие другие звезды. Например, Юлия Барановская была замечена с сыновьями, а Ида Галич появилась в обществе своих подруг.
Денис Клявер и его семья тоже решили посетить данное мероприятие все вместе. Ну и правильно, что еще может так сблизить и подарить сказочное настроение, как не ощущение предстоящего праздника и совместно проведенный досуг?
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Филипп Киркоров тоже поддерживает активные виды спорта. Он пришел на открытие вместе со своими детьми и папой. По фотографиям видно, что звезды прекрасно провели время.
На катке так же был замечен и Дмитрий Хрусталев. Совсем недавно он пережил срочную госпитализацию, за его состояние переживали многие. А уже сегодня шоумен прибывает в отличном настроении и прекрасно себя чувствует.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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