Навка пришла на открытие «ГУМ-Катка» с дочкой и мужем, а Барановская с сыновьями

На премьере гостям представили целое шоу: был показан фрагмент из мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и отрывок из мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В выступлениях участвовали лучшие российские фигуристы: Алина Загитова, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас.

«Я здесь уже во второй раз, это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке... Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду тут выступать», –рассказала журналистам Загитова.