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Навка пришла на открытие «ГУМ-Катка» с дочкой и мужем, а Барановская с сыновьями

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Татьяна Навка, Дмитрий Песков и их дочь Надежда

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Сегодня в Москве прошло торжественное открытие юбилейного сезона «ГУМ-Катка». В этом году ему исполняется 15 лет.

На премьере гостям представили целое шоу: был показан фрагмент из мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и отрывок из мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В выступлениях участвовали лучшие российские фигуристы: Алина Загитова, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас.

«Я здесь уже во второй раз, это потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке... Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, я и не могла подумать, что буду тут выступать», –рассказала журналистам Загитова.

Алина Загитова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

После олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию для всех желающих.

«Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду. И сегодня мы рады здесь вас встречать, вся наша большая команда ледового шоу Татьяна Навки и Петра Чернышова... Уже четвертый год мы здесь, на этом чудесном льду рады вас приветствовать и первыми открывать этот фееричный лед», – поделилась Татьяна Навка. Она, кстати, посетила премьеру вместе со своим мужем Дмитрием Песковым и с младшей дочкой Надеждой.

Татьяна Навка, Дмитрий и Надежда Песковы

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

На премьеру также пришли и многие другие звезды. Например, Юлия Барановская была замечена с сыновьями, а Ида Галич появилась в обществе своих подруг.

Денис Клявер и его семья тоже решили посетить данное мероприятие все вместе. Ну и правильно, что еще может так сблизить и подарить сказочное настроение, как не ощущение предстоящего праздника и совместно проведенный досуг?

Денис, Ирина и Даниэль Клявер

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Филипп Киркоров тоже поддерживает активные виды спорта. Он пришел на открытие вместе со своими детьми и папой. По фотографиям видно, что звезды прекрасно провели время.

На катке так же был замечен и Дмитрий Хрусталев. Совсем недавно он пережил срочную госпитализацию, за его состояние переживали многие. А уже сегодня шоумен прибывает в отличном настроении и прекрасно себя чувствует.

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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