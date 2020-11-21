«Натуральная красота»: Екатерина Волкова поразила поклонников своей естественностью
Фото: @volkovihome / Instagram
На снимке Екатерина позирует в обычной белой футболке и с распущенными волосами. В кадре она очаровательно улыбается и немного придерживает голову рукой.
В комментариях все отметили чистоту внешности актрисы. Поклонники сразу же засыпали ее заслуженными комплиментами.
«Лапочка наша, Катя», «Вы очень хорошенькая», «Очень сильно отличаетесь от всех. Вы красавица, спасибо вам за то, что несёте естественную красоту в массы! Так держать!», «Очень нежная улыбка», «Очаровашка», – пишут ей восторженные фолловеры
Напомним, что Екатерина Волкова активно ведет свои социальные сети. Она часто делится с подписчиками историями из личной жизни, своими размышлениями и рассказами о своей семье. Так, совсем недавно, девушка опубликовала фотографию со своим домашним любимцем. практически все свободное время звезда «СТС» уделяет семье.
Фото и видео: @volkovihome / Instagram
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