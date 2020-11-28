Татьяна Навка похвалила 6-летнюю дочку за спортивные успехи: «Браво, труженица!»

Напомним, у Татьяны Навки есть еще и старшая дочь Александра, которую она родила от фигуриста и тренера Александра Жулина. Они поженились в 2000 году, через 6 лет после начала их романа. Развод состоялся в 2010-м. С 1 августа 2015 года Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

К слову, недавно мы писали, как Татьяна Навка с дочкой перевоплотились в эксцентричных ведьм. 45-летняя супруга Дмитрия Пескова показала, как с семьей и друзьями отметила Хэллоуин.