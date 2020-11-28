Татьяна Навка похвалила 6-летнюю дочку за спортивные успехи: «Браво, труженица!»
Фото: @tatiana_navka / Instagram
В сентябре Татьяна Навка хвасталась успехами 6-летней дочери в балете и рассказывала о ее увлечения. Спортсменка рассказала, что, кроме танцев и фигурного катания, в жизни Нади происходит много событий. В одном из последних постов Татьяна опубликовала видео со спортивной тренировки Нади и написала: «А вы так можете?! Утром?! В субботу?! Наши детки могут! Характер и стремление к большему они или есть, или есть отговорки)))) Просто и легко - это только в сказочных рассказах, вымышленных историях или просто там, где не договаривают. Самое главное, чтобы была цель и желание, остальное найдется по пути! Поэтому все наши детки тренируются каждый день по 2 ледовых тренировки, а иногда и по 3, чего я, признаюсь честно, не делала в свои 6 лет. И утро субботы тому не исключение! Всем продуктивных выходных!».
Фолловеры похвалили девочку за усердную работу и написали в комментариях: «Олимпийская чемпионка растет!!!», «Самая настоящая, Трудяжка!!! Будущая чемпионка, как мама!!», «Славная девочка!», «Звездочка», «Не можем конечно. Замечательная малышка. Прекрасна воспитана , добрая простая ! Милота бесконечная», «Маленький большой Чемпион! Татьяна Александровна, успехов Вам и Вашим чудесным маленьким фигуристам! Процветания Вашей Академии, побед Вашим подопечным и умения стать настоящими товарищами для юных спортсменов Вашим тренерам!», «Умничка!», «Доченька умничка ваша, талант», «Умничка», «Крутая».
Фото: @tatiana_navka / Instagram
Напомним, у Татьяны Навки есть еще и старшая дочь Александра, которую она родила от фигуриста и тренера Александра Жулина. Они поженились в 2000 году, через 6 лет после начала их романа. Развод состоялся в 2010-м. С 1 августа 2015 года Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.
К слову, недавно мы писали, как Татьяна Навка с дочкой перевоплотились в эксцентричных ведьм. 45-летняя супруга Дмитрия Пескова показала, как с семьей и друзьями отметила Хэллоуин.
Фото и видео: @tatiana_navka / Instagram
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