«Несравненная»: Филипп Киркоров и другие звезды трогательно поздравили Zivert с 30-летием

Кстати, выбрала она такой образ не случайно. До того как стать знаменитой, Юлия работала в авиакомпании и была ботпроводницей. В одном из интервью она рассказывала, что такая работа ее вполне устраивала, потому что уровень заработной платы был средним: «Девочки зарабатывали, сидя в офисах, в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Я получала в небе по 80 тысяч. Зарабатывала, как видите, намного больше, чем девочки на земле», — поясняла поп-звезда.

Исполнительницу хита «Life» тепло поздравили поклонники в Instagram.

«С днем рождения, маленькая хулиганка Зиверт! Продолжай дальше озарять нас своим душевным светом и сиянием, мы всегда рядом», «С праздником! Всех благ!», «С днем рождения, ты удивительная», «Ты наша талантливая и невероятная! Продолжай в том же духе творить и вдохновлять», «С юбилеем, секс-дива!», «Здоровская, как хорошо, что ты у нас есть!», «Энергии, творческих идей и удовольствия от каждого нового дня. Спасибо тебе за все!», — написали ей подписчики.

К поздравлениям присоединился и Филипп Киркоров. Король российской эстрады опубликовал в своем Instagram подборку из фотографий с именинницей.