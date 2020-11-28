«Несравненная»: Филипп Киркоров и другие звезды трогательно поздравили Zivert с 30-летием
Фото: @_zivert / Instagram
Сопроводила это событие артистка необычным постом в Instagram. На фотографии в честь праздника она стоит в костюме стюардессы с подносом пончиков.
«Спасибо за каждый миг. Жизнь - удивительная штука. 30 лет - полет нормальный», – подписала публикацию звезда.
Кстати, выбрала она такой образ не случайно. До того как стать знаменитой, Юлия работала в авиакомпании и была ботпроводницей. В одном из интервью она рассказывала, что такая работа ее вполне устраивала, потому что уровень заработной платы был средним: «Девочки зарабатывали, сидя в офисах, в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Я получала в небе по 80 тысяч. Зарабатывала, как видите, намного больше, чем девочки на земле», — поясняла поп-звезда.
Исполнительницу хита «Life» тепло поздравили поклонники в Instagram.
«С днем рождения, маленькая хулиганка Зиверт! Продолжай дальше озарять нас своим душевным светом и сиянием, мы всегда рядом», «С праздником! Всех благ!», «С днем рождения, ты удивительная», «Ты наша талантливая и невероятная! Продолжай в том же духе творить и вдохновлять», «С юбилеем, секс-дива!», «Здоровская, как хорошо, что ты у нас есть!», «Энергии, творческих идей и удовольствия от каждого нового дня. Спасибо тебе за все!», — написали ей подписчики.
К поздравлениям присоединился и Филипп Киркоров. Король российской эстрады опубликовал в своем Instagram подборку из фотографий с именинницей.
Он трогательно подписал публикацию «С днем рождения! Моя несравненная, очень талантливая, искренняя, открытая и красивая Юля!!! Будь счастлива, ну а я где то рядом «looking to your eyes» Love you», — написал артист.
Поздравить певицу поспешили и другие звезды российской эстрады. «Всех благ!», — прокомментировал рэпер Кравц. «Дальше - выше», — отметил Влад Соколовский.
Валерия тоже присоединилась к ним. Исполнительница хита «Часики» опубликовала в сторис фотографию, на которой они с Юлией позируют вместе.
Фото: @valeriya / Instagram
Фото и видео: @_zivert / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!