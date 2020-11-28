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«Несравненная»: Филипп Киркоров и другие звезды трогательно поздравили Zivert с 30-летием

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Юлия Зиверт

Фото: @_zivert / Instagram

Одна из самых известных и узнаваемых современных российских певиц Zivert сегодня празднует свой юбилей.

Сопроводила это событие артистка необычным постом в Instagram. На фотографии в честь праздника она стоит в костюме стюардессы с подносом пончиков.

«Спасибо за каждый миг. Жизнь - удивительная штука. 30 лет - полет нормальный», – подписала публикацию звезда.

Кстати, выбрала она такой образ не случайно. До того как стать знаменитой, Юлия работала в авиакомпании и была ботпроводницей. В одном из интервью она рассказывала, что такая работа ее вполне устраивала, потому что уровень заработной платы был средним: «Девочки зарабатывали, сидя в офисах, в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Я получала в небе по 80 тысяч. Зарабатывала, как видите, намного больше, чем девочки на земле», — поясняла поп-звезда.

Исполнительницу хита «Life» тепло поздравили поклонники в Instagram.

«С днем рождения, маленькая хулиганка Зиверт! Продолжай дальше озарять нас своим душевным светом и сиянием, мы всегда рядом», «С праздником! Всех благ!», «С днем рождения, ты удивительная», «Ты наша талантливая и невероятная! Продолжай в том же духе творить и вдохновлять», «С юбилеем, секс-дива!», «Здоровская, как хорошо, что ты у нас есть!», «Энергии, творческих идей и удовольствия от каждого нового дня. Спасибо тебе за все!», — написали ей подписчики.

К поздравлениям присоединился и Филипп Киркоров. Король российской эстрады опубликовал в своем Instagram подборку из фотографий с именинницей.

Он трогательно подписал публикацию «С днем рождения! Моя несравненная, очень талантливая, искренняя, открытая и красивая Юля!!! Будь счастлива, ну а я где то рядом «looking to your eyes» Love you», — написал артист.

Поздравить певицу поспешили и другие звезды российской эстрады. «Всех благ!», — прокомментировал рэпер Кравц. «Дальше - выше», — отметил Влад Соколовский.

Валерия тоже присоединилась к ним. Исполнительница хита «Часики» опубликовала в сторис фотографию, на которой они с Юлией позируют вместе.

Валерия и Юлия Зиверт

Фото: @valeriya / Instagram

Фото и видео: @_zivert / Instagram

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