Инопланетянка Нюша показала необычный сценический образ: «Прям с другой планеты»

Нюша готовится представить публике новый клип, а пока интригует общественность необычными образами. В своем Instagram певица опубликовала пост, на фотографии в котором предстала с белыми волосами в конском хвосте и в очень необычном образе. Своим подписчикам она предложила угадать, кто она на кадрах.

«Слежу за тем, как заканчивают монтаж клипа "Дыши. Люби. Цени"....он уже совсем близко, а пока можете пофантазировать на тему моего костюма в комментариях», — пишет Нюша.