Инопланетянка Нюша показала необычный сценический образ: «Прям с другой планеты»
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/
Нюша готовится представить публике новый клип, а пока интригует общественность необычными образами. В своем Instagram певица опубликовала пост, на фотографии в котором предстала с белыми волосами в конском хвосте и в очень необычном образе. Своим подписчикам она предложила угадать, кто она на кадрах.
«Слежу за тем, как заканчивают монтаж клипа "Дыши. Люби. Цени"....он уже совсем близко, а пока можете пофантазировать на тему моего костюма в комментариях», — пишет Нюша.
Поклонники высказали свои предположения:
«Ты будешь роботом?», «Почему-то Лолиту напоминаешь», «Невероятный образ», «Ню, ты красивая, тебе идет», «Крутой костюм», «Что-то необычное будет, наверное», «Не узнать! Богатой будете», «Господи, Ню, ты как всегда шикарна», «Дыши воздухом, люби родителей, цени жизнь такой, какая она есть. Смотрю на ваш костюм, он супер», «Наверное, ты в клипе либо робот, либо представитель другого вида на Земле. А может пришла из будущего в котором катастрофа, чтобы предупредить всех нас. Возможно, природа в будущем совсем в плачевном состоянии», «Ню, ты красотка. Прям с другой планеты», «Красотка просто».
Фото и видео: Instagram Нюши
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