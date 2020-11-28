Виктория Лопырева блеснула стройной фигурой в бархате цвета сапфира: «Богиня!»
Фото: @lopyrevavika / Instagram
Виктория Лопырева делает ставку на элегантность и сочные оттенки, но нередко и экспериментирует со стилем. Телеведущая выбрала эффектный вечерний аутфит — элегантное платье из бархата цвета сапфира. К образу Виктория подобрала украшения из бриллиантов, которые украсили ее руки и декольте. К ослепительному платью, подчеркивающему безупречно стройную фигуру Виктории, стилисты сделали голливудскую укладку и эффектный макияж, заостривший ее скулы и сделавший глаза еще более яркими и выразительными.
Поклонники не перестают восхищаться роскошным образом Виктории и оставляют десятки комментариев о ее красоте: «Великолепная!», «Богиня!», «Шикарное платье, цвет просто огонь», «Вы просто сногсшибательно выглядите!!», «Фигура просто шикарная», «Какое красивое платье и красивая девушка», «Нереально красиво выглядите», «Великолепна», «Шикарное платье , вам к лицу», «Это точно, слова подобрать сложно, дар речи потеряла от красоты», «Волшебная и прекрасная девушка», «Прелестное платье, вам идет очень».
Фото: @lopyrevavika / Instagram
Напомним, в начале зимы 2019 года Виктория Лопырева в ток-шоу «Ходят слухи» сделала сенсационное заявление, что она и отец ее сына Игорь Булатов давно женаты. «Окольцевали», — сказала Виктория, показав кольцо. Позднее модель и телеведущая опубликовала фотографии со своей тайной свадьбы. «Никогда не была так счастлива», — сделала подпись на английском Виктория. Отсутствие шикарной свадьбы с сотнями гостей Лопырева объяснила занятостью. «У меня друзья по всему миру. Но у меня не было пока времени и сил, чтобы собрать всех на нашей свадьбе. Надеюсь, что когда-нибудь это получится», — сказала счастливая жена. Сын супругов Марк Лионель родился в феврале 2019 года.
К слову, недавно мы писали, как Виктория Лопырева подразнила Сеть выходом в крошечном платье цвета острого перца. Виктория Лопырева отправилась на вечеринку и не забыла задокументировать выход во всеоружии в своем Instagram. 37-летняя телеведущая похвасталась безупречной фигурой и бесконечно длинными ногами, а заодно подразнила фанатов зажигательным дефиле в ультракоротком платье.
Фото и видео: @lopyrevavika / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!