Виктория Лопырева блеснула стройной фигурой в бархате цвета сапфира: «Богиня!»

Напомним, в начале зимы 2019 года Виктория Лопырева в ток-шоу «Ходят слухи» сделала сенсационное заявление, что она и отец ее сына Игорь Булатов давно женаты. «Окольцевали», — сказала Виктория, показав кольцо. Позднее модель и телеведущая опубликовала фотографии со своей тайной свадьбы. «Никогда не была так счастлива», — сделала подпись на английском Виктория. Отсутствие шикарной свадьбы с сотнями гостей Лопырева объяснила занятостью. «У меня друзья по всему миру. Но у меня не было пока времени и сил, чтобы собрать всех на нашей свадьбе. Надеюсь, что когда-нибудь это получится», — сказала счастливая жена. Сын супругов Марк Лионель родился в феврале 2019 года.

К слову, недавно мы писали, как Виктория Лопырева подразнила Сеть выходом в крошечном платье цвета острого перца. Виктория Лопырева отправилась на вечеринку и не забыла задокументировать выход во всеоружии в своем Instagram. 37-летняя телеведущая похвасталась безупречной фигурой и бесконечно длинными ногами, а заодно подразнила фанатов зажигательным дефиле в ультракоротком платье.