Заметно постройневшая Лариса Гузеева восхитила Сеть образом с тельняшкой

«Какой чудесный день» — поделилась настроением звезда экранов. Гузеева показала, как проводит кофе-брейк в перерыве между съемками, а заодно показала, как выглядеть элегантно даже в спортивном аутфите. На ней — свободные брюки-джоггеры, зарифмованные с тельняшкой. Сверху накинута удлиненная дутая куртка цвета графита, а соединили союз стильные массивные кроссовки и сумка-почтальонка, будто разрисованная баллончиками. Не так давно телеведущая сменила стрижку, отчего, по мнению фолловеров, заметно помолодела.

Поклонники осыпали Ларису тысячами комментариев и теплых слов. «Какая чудесная вы! Выглядите отлично, похудели так хорошо», «Просто осень, просто красивая женщина», «Роскошная и шикарная!», «Выглядите, как 18-летняя девушка», «Первая мысль — какая хорошенькая девочка», «Как вам к лицу морской стиль!», «Это не женщина, это богиня!», «Как конфетка хороша» — восхищаются в Сети.