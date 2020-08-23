Поклонники обсуждают невероятное сходство Марии Горбань и ее мамы: «Одно лицо»

Поклонники уверены, что Горбань — точная копия мамы: «Вы так похожи», «Бабушка, мама, дочка все такие похожие, одно лицо», «Как же сильно вы похожи», «А вы все такие забавные по женской линии?!)) ухх, прикольные, маленькие моторчики все, с шилом в... И очень все красивые, прекрасные леди, мадемуазель и мадам», «Вы так все девочки похожи!!! Я долго присматривалась к фото и видео…кто там, не могла понять», «Красивая мамуля у вас», «Похожи как», «Дочка копия бабуля», «А это точно мама? Или вы через Фотошоп в мудром возрасте?», «Мария, у вас очень красивая мама! Вы вся в нее», «Как же вы похожи», «Маша, как же вы похожи с мамой!».

А вы согласны с фолловерами Марии Горбань?