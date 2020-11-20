«Хороша во всех ролях»: Юлия Снигирь покорила нежными и уютными образами

Юлия Снигирь покорила своих поклонников очень нежными и уютными образами.

Актриса появилась в элегантном пальто молочного оттенка, изящной клетчатой юбке миди и черных сапожках. В подписи к фотографии она рассказала о том, как ей удается легко вживаться в роль:

«"Как вы входите в роль?" — мой любимый вопрос. Мой любимый ответ на него: "У меня столько домашних дел — обычно я вечером не могу вспомнить, что играла сегодня". Это Аня Михалкова сказала, когда ей вручали премию АПКиТ за лучшую женскую роль в сериале "Шторм". А на фото я в роли Веры из фильма "Казнь" режиссера Ладо Кватания», — пишет Юлия.