«Хороша во всех ролях»: Юлия Снигирь покорила нежными и уютными образами
Фото: www.instagram.com/yuliasnigir/
Юлия Снигирь покорила своих поклонников очень нежными и уютными образами.
Актриса появилась в элегантном пальто молочного оттенка, изящной клетчатой юбке миди и черных сапожках. В подписи к фотографии она рассказала о том, как ей удается легко вживаться в роль:
«"Как вы входите в роль?" — мой любимый вопрос. Мой любимый ответ на него: "У меня столько домашних дел — обычно я вечером не могу вспомнить, что играла сегодня". Это Аня Михалкова сказала, когда ей вручали премию АПКиТ за лучшую женскую роль в сериале "Шторм". А на фото я в роли Веры из фильма "Казнь" режиссера Ладо Кватания», — пишет Юлия.
Поклонники актрисы нашли фотографии очень стильными и отметили, что Юлия замечательно выглядит:
«Никогда не забуду вас в роли Екатерины, было давно, но запало так что навсегда», «Юлия! Вы прекрасны!!!», «Спасибо тебе, что помогла», «Помощи вам Божьей, дорогая Юлечка, в прекрасном и одновременно великом труде!!! Вы самая прекрасная Актриса!!!», «Юлия Снегирь хороша во всех ролях», «Какая вы красивая!! Просто неотразимая», «Юлия, вы очень красивая девушка», «Потрясающая».
Фото и видео: Instagram Юлии Снигирь
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